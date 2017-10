L’Agence des Technologies de l’information et de la communication (Agetic) a abrité le mercredi 11 octobre 2017, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de renforcement de capacités des journalistes en ligne sur la Cyber sécurité, la cybercriminalité et la protection des données. Cet atelier de trois jours s’inscrit dans une politique de formation menée par l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL Mali) dans le cadre de son partenariat avec l’ONG FreePress Unlimited (FPU). La cérémonie d’ouverture dudit atelier était présidée par le directeur général de l’Agetic, Ahmed Salif Camara, en présence de la représentante de la présidente de l’Appel-Mali, Mme Togola Hawa Séméga et d’autres personnalités.

«Dans un monde de plus en plus globalisé et sans frontières, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les journalistes en ligne, blogueurs et web activistes, sont de plus en plus confrontés aux menaces liées à la cyber-toile. Cyber sécurité mais aussi cybercriminalité, piratage, fuites et pertes de données, paralysie du système informatique ou encore blocage des communications avec le monde, sont des notions liées, interdépendantes », c’est par ces mots que la représentante de la présidente de l’Appel-Mali, Mme Togola Hawa Séméga a commencé son discours d’ouverture.

Selon elle, les cyber-attaques récurrentes n’épargnent personne, voila pourquoi, APPEL MALI, l’association des professionnels de la presse en ligne APPEL-Mali, a souhaité initier une formation à l’endroit des journalistes en ligne, afin de les familiariser aux notions de cyber sécurité et de cybercriminalité.

Selon elle, cet atelier de trois jours vise à outiller une vingtaine de journalistes et éditeurs de la presse en ligne ainsi que les blogueurs autour de modules essentiels de formation relatifs à la cyber-sécurité, la protection des données, le piratage informatique, les “leaks’’ ou fuites de données.

Pour sa part, le directeur général de l’Agetic, Ahmed Salif Camara a salué l’initiative de cet atelier organisé par Appel-Mali et qui permettra de former les participants sur la cyber-sécurité. Selon lui, le Mali n’est pas épargné des cybercriminalités.

Voila pourquoi, il a promis de soutenir toute initiative visant à lutter contre ce fléau. « Aujourd’hui, la guerre la plus farouche est celle liée à l’information. Des dispositions doivent êtres prises pour protéger les données. Les cybercriminels ne sont pas faciles à neutraliser », a-t-il insisté. Au cours de la cérémonie d’ouverture, il y’a eu un sketch sur les dangers de la cybercriminalité et la prestation de Kunafonirapou.

Aguibou Sogodogo