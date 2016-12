La première édition du Hackhathon Mali 2016, le marathon des innovations technologiques au service de la société vient de connaitre son épilogue le vendredi 23 décembre 2016, à la Maison des Ainés. Les gagnants sont quatre lauréats dont les projets ont fascinés les membres du jury. Parmi ces quatre solutions informatiques, la première place est revenue à l’équipe concepteur de la carte à puce intégrée pour mettre au vol des motos. L’idée est de Aboubacar Maiga et de Timbo Mahamane.

C’est dans le but de soutenir les efforts d’essor en termes d’innovations technologiques liées au mobile et web au Mali que NG Système, une startup leader dans le développement mobile au Mali a organisé cette première édition du « Hackathon Mali ». Ainsi, durant trois jours du 21 au 23 décembre, ces jeunes (développeurs, artistes, entrepreneurs, business) ont donné le maximum d’eux-mêmes pour imaginer des solutions informatiques au tour d’un thème donné. L’objectif est de favoriser l’innovation en aidant tous ceux qui veulent développer des produits et services technologiques utiles pour la société.

En tout, 19 projets ont été présentés avec des démonstrations lors de cette première édition. Au final quatre d’entres eux ont été choisis comme meilleurs projets. Il s’agit des projets Sani Féré 4ème, la Bonne Ménagère 3ème, Medic+ 2ème et la Carte à Puce qui a remporté la première place à ce marathon des hackers. Le projet en question est une technologie à base d’une carte à puce, géo-localisable intégrée avec un code permettant de contrôler le démarrage d’une moto et empêcher à ce qu’elle soit volée. Ainsi, la carte à puce se révèle comme une mesure de sécurité pour les motocyclistes. L’équipe gagnante empoche un chèque microsoft d’une valeur de 27.000 dollars US qui va leur permettre de bénéficier des services web (logiciel, application et autres) sur internet.

Aboubacar Maiga, l’un des concepteurs du projet, a apprécié cette initiative de NG Système qui, selon lui, motivera d’avantage la jeunesse malienne à faire des innovations. cette initiative est soutenue par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle avec le soutien du ministère de l’économie numérique et de la communication. Rappelons que le concept du Hackathon est né aux Etats Unis à la fin des années 1990, au sein de la communauté des développeurs adeptes des logiciels libres.

Ousmane Baba Dramé