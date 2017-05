Après Sikasso le 18 mars dernier, la direction générale de la Télévision numérique terrestre par satellite (TNTSAT Africa) a procédé, le vendredi 28 avril 2017, à l’inauguration de la direction régionale et au lancement officiel de TNTSAT Africa de la Cité des rails en présence de son PDG, Ismaïla Sidibé, des autorités administratives et municipales de la région et des notabilités.

Dans cadre de sa politique de mettre la télévision à la disposition de tous conformément à son slogan « le droit à la télé », la direction générale de la Télévision numérique terrestre par satellite (TNTSAT Africa) a commencé à décentraliser ses activités par l’ouverture des directions régionales. Cependant, après l’étape de Sikasso, le lancement et l’inauguration de la direction régionale TNTSAT Africa située près de la grande bougie ont eu lieu à Kayes ce vendredi 28 avril 2017. Selon Ismaïla Sidibé, PDG du groupe Africable Télévision et TNTSAT Africa, la région de Ségou sera également dotée d’une direction régionale TNTSAT très bientôt. A en croire, tout comme la région de Sikasso, le personnel de la direction régionale TNTSAT Africa de Kayes (les commerciaux, techniciens, le chauffeur et l’agent d’entretien) a été recruté localement hormis le directeur venu de Bamako. Ainsi, dira-t-il, TNTSAT Africa contribue en sa manière à lutter contre le chômage. « C’est pourquoi dans son programme appelé « Elevate », la formation de 3000 jeunes au métier de l’installation des équipements de la télévision numérique terrestre (TNT) a été initiée depuis 2014 en collaboration avec le ministère malien de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Plus de 600 jeunes ont été déjà formés au métier de la TNT à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, entre autres. Leur formation assurée par des spécialistes, a été sanctionnée par une remise d’attestation et de kits leur permettant de travailler à leur propre compte pour l’installation des équipements TNT ou tout équipement similaire », a-t-il expliqué. Avant de signaler que TNTSAT Africa a été lancée le 15 juin 2015, dans le cadre de la migration de l’analogie au numérique, préconisée par l’Union internationale des télécommunications (IUT). Pour lui, cette jeune société se singularise par son récepteur TvBox dont l’achat donne accès à 50 chaînes gratuites acquises à vie et qui va se passer bientôt à 66 chaînes gratuites. « Ce récepteur qui coûte 39990 F cfa TTC marche en ville et en campagne avec du courant 220 volts, une batterie 12 volts ou un panneau solaire. » dit le PDG, Ismaïla Sidibé. En plus de la cinquantaine de chaines gratuites, selon lui, des bouquets payants sont aussi commercialisés depuis le 25 février 2017. Il s’agit de six bouquets payants en tout notamment le bouquet de base, le bouquet Divas et Divas+, le bouquet Enfant en plus de l’option Adulte dont les prix varies entre 1900 à 8000 F cfa. Rappelons que ces différents bouquets sont constitués de chaines de cinéma comme A+, Novelas TV, Zee Magic et Zee Cinéma, de musique comme Trace, BBlack, de documentaires avec National Géographique, Nat Géo Wild, Arte, d’informations avec le groupe TFI, CNews, France 24, CNN, Aljazayira, le sport avec Kombat Sport, des chaînes pour enfants avec Cartoon Network, Boomerang, Boing, Teletoon, Tiji, entre autres. Ces chaînes sont diffusées dans le cadre d’un contrat de partenariat avec les plus grandes sociétés d’images au monde comme les Groupes Canal+, Fox, Turner et le célèbre Zee TV de droit indien, etc.

Moussa Dagnoko