La société Global Equipement et Service en partenariat avec Soicex électronique ont organisé du 25 au 26 juillet dernier, à l’Hôtel Salam un atelier de formation sur les nouveaux matériels et solutions intégrés de radiocommunication.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Harouna Kanté, responsable de global équipement et service. Il avait à ses cotés, M. Boris Seiter, directeur commercial de Soicex électronique, des agents de services de sécurité et de défense et paramilitaire et plusieurs experts de Soicex électronique.

Il s’agissait au cours des deux jours de formation, de permettre aux utilisateurs des appareils électroniques de marque comme (Motorola, vodane, talk Walkers et des radios portatives) de mieux maitriser ces appareils de transmission, éviter ses vices et bénéficier de ses avantages pendant de leur utilisation.

Selon M. Harouna Kanté, responsable de global équipement et service, la technologie a connu aujourd’hui des avancées considérables qui nous ont permis d’aller du système analogique à celui numérique.

Le responsable de global équipement et service a ensuite signalé que la formation est à l’origine de tout apprentissage pour permettre aux utilisateurs (les ONG, les entreprises, les forces de sécurité et de défense et paramilitaire) de connaitre davantage l’utilité de ces appareils, surtout dans les zones les plus reculées.

C’est pourquoi, M. Kanté a salué le partenariat qui existe entre sa société et celle française ‘’SOICEX électronique’’ qui a permis à notre pays de corriger ses insuffisances liées à la communication pour tirer profit de leurs appareils de transmission.

M. Boris Seiter, directeur commercial de Soicex électronique a pour sa part rappelé qu’au fil des ans, sa société s’est attelée à former et à développer au plus près de ses clients un important réseau de partenaires et de relais locaux. Ainsi, souligne –il, les activités de la société s’étendent sur de nombreux pays du continent africain, dont le Bénin, le Mali, le Burkina, le Niger….etc.

Enfin, M. Seiter a indiqué que sa société accompagne les organisations publiques comme privées dans la conception, l’exploitation et la sécurisation de leurs infrastructures de communication.

Karim Sanogo