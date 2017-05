La société Envol Technology/ GMI-SA (Groupement Malien d’Informatique), acteur majeur de la transformation numérique en Afrique de l’Ouest a organisé du 9 au 11 mai 2017, à l’hôtel de l’Amitié un colloque dans l’optique de présenter ses solutions innovantes et celles de ses partenaires stratégiques (Dassault Systèmes, Huawei, AFT-Mali).  Cette rencontre de trois jours a réuni les operateurs des télécommunications Malitel, Orange Mali, les banques et assurances ainsi que les agences gouvernementales. C’était en présence des responsables de banques tels que Konzo Traoré, Directeur national de la BECEAO, Moctar Thiam, Président d’Envol Technology.

Ces nouvelles offres présentées par l’Envol Technology, intégrateur de solutions technologiques vont permettre aux banques et assurances maliennes d’améliorer leurs cadres de service. Parlant des solutions de la société, le directeur d’Envol Technology, Adel Amri dira qu’ils ont une offre très innovante, agile et flexible en business intelligence du fait qu’elle permet de sortir des tableaux de bord financiers ou reporting dans un temps record. Selon lui, c’est une offre extrêmement modulaire qui peut partir d’un petit périmètre avec un petit budget jusqu’au budget plus important pour l’élaboration des tableaux de bord beaucoup plus complexes. De même, il a fait savoir qu’ils ont une équipe qui forme des outils de business intelligence de dernier cri tels que tableau soft wear, clique view et alterix. Ainsi, le directeur d’Envol Technology a souligné que grâce à cette offre, ils peuvent accompagner les banques pour produire rapidement les tableaux de bord et faire l’intégration des données. Par ailleurs, il a expliqué qu’ils peuvent aussi les former de telle façon qu’elles soient davantage autonomes, ce qui est selon lui une particularité. En fin, il a déclaré qu’ils ont aussi l’offre de sécurité qui apporte une valeur ajoutée pour les banques.

En ce qui concerne les solutions des partenaires d’Envol Technology, Dassault Systèmes et sa marque EXALEAD présente des solutions logicielles permettant aux organisations de collecter , réconcilier et enrichir de très grands volumes de données pour restituer à l’utilisateur une information personnalisée. Il présente également un bouquet de solutions innovantes basée sur le moteur d’indexation rich data. Pour AFT-Mali, c’est une offre d’approvisionnement de bande passante internet via une constellation de satellites à basse altitude. Une solution qui offre un accès fiable et direct au Backbone internet international en redondance et complémentarité avec les réseaux fibres optiques et avec une meilleure stabilité, un prix compétitif et une latence garantie de moins de 150 ms. Par rapport à la société Huawei, elle présente sa dernière gamme de solutions matérielles, logicielles et Datacenters pour le monde bancaire et agences gouvernementales.

Ousmane Baba Dramé