C’est une véritable prouesse que le gouvernement vient de réussir. En effet, pour le renouvellement de la licence d’Orange et l’extension de son service internet au 4G, il a ,à travers le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, obtenu le jackpot puisque l’opérateur de téléphonie va verser 100 milliards de FCFA dans les caisses de l’Etat pour une prolongation de 15 ans alors que pour le même montant d’autres pays de la sous-région ont été obligés d’aller jusqu’à 20 ans. Une belle entrée pour le trésor en ces périodes de vaches maigres. Le montant obtenu est si exceptionnel que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent donc il n’offre pas de garantie aux investisseurs, donc moins d’attractivité. Le prochain défi pour le ministre Touré est la vente de la 4e licence. On ne peut que lui souhaiter la même réussite que celle qu’il vient de réaliser.

Malick Diallo