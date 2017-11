Le Journal Scientifique et Technique du Mali (JSTM) organisera les 1ers et 2 décembre 2017, la première édition du Salon des Sciences et Technologies (SASCITECH) placée sous le thème : « les plus grandes prouesses scientifiques dans l’agriculture malienne». Au total, 3000 personnes prendront part à ce salon. L’objectif général de ce salon est de faire l’état des lieux, la sensibilisation et la promotion de la pratique de la science et de la technologie dans l’agriculture malienne.

Le Journal Scientifique et Technique du Mali (JSTM), dirigé par Hilaire Diarra est un journal spécialisé dans la vulgarisation d’information et d’initiatives scientifiques au Mali. Le journal organisera une série d’évènements partout au Mali qui permettront aux scientifiques et génies du Mali de faire valoir leur talent. Mais aussi repenser le devenir de la science au Mali. Ces évènements, indiquent les organisateurs, seront un véritable cadre de reprise de conscience de la richesse du Mali.

A les en croire, ce premier évènement baptisé SASCITECH (Salon des Sciences et Technologies), placé sous le parrainage du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, se tiendra le 1er et2 Décembre 2017 au Centre Régional de l’Energie Solaire (CRES) à Badalabougou sous le thème : « les plus grandes prouesses scientifiques dans l’agriculture malienne ». Selon les organisateurs, SASCITECH est l’espace de rencontre entre les professionnels de la science, de la technologie et les acteurs de la société civile pour échanger sur leurs intérêts communs.

« Cette 1ère édition dédiée à l’agriculture, sera organisée sous forme de conférences et débats autour de l’avancée des recherches agricoles et la place de la science dans l’agriculture malienne. L’occasion peut être saisie par les centres de recherche, les institutions de financement, les ONG, les partenaires au développement et de coopération pour promouvoir leurs offres et services. Les thématiques majeures à aborder sont : Quelle recherche pour quelle agriculture ? Les niveaux de production actuels de l’Office du Niger, résultats d’un ensemble d’innovations techniques et technologiques ; le rôle clé de l’innovation pour une production durable ; l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ; et enfin la nutrition », précisent les organisateurs.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :