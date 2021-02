Conformément à sa vocation d’entreprise citoyenne, l’opérateur historique de Téléphonie mobile, Moov Afrique Mali, ne cesse de multiplier ses actions de solidarité, afin de soulager les populations maliennes. C’est dans ce cadre que la direction générale de Moov Afrique Mali, sur demande du ministère en charge de l’Education Nationale a entièrement renouvelé et équipé la salle multimédia du lycée Mamadou Sarr en commune IV du district de Bamako en vue de faciliter l’apprentissage des élèves dudit lycée en outil informatique. L’inauguration de cette nouvelle salle informatique a été faite le jeudi 4 février 2021, par le Directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, en compagnie du proviseur du lycée Mamadou Sarr, Abdrahamane Maiga.

La rénovation de la salle informatique et son équipement, en ordinateur et autres accessoires ont été faits par la Direction générale de Moov Africa Malitel, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de l’Education nationale. Un geste salué par l’ensemble des agents, administration, enseignants et élèves de l’établissement à travers le proviseur Abdrahamane Maïga. Il a également saisi l’occasion pour remercier le généreux donateur l’opérateur historique de téléphonie mobile, Moov Africa Malitel, qui depuis des années accompagne les écoles maliennes en termes d’équipements, surtout d’installation de l’outil informatique dans les établissements scolaires. La présente cérémonie d’inauguration de la nouvelle salle informatique en est une parfaite illustration.

Selon le proviseur du lycée Mamadou Sarr, l’acte que vient de poser Moov Africa Malitel, est d’une portée pédagogique capitale dans l’éducation et la formation des apprenants. «Le plus grand investissement qu’on ne perd jamais, c’est l’investissement que l’on consent pour l’éducation et la formation des enfants » a déclaré le proviseur Maiga. Avant de faire un bref rappel de l’historique de son établissement.

Crée en 1998, le lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou, selon Abdrahamane Maiga, a, aujourd’hui, un effectif d’environ 1800 élèves répartis en 10 classes de terminale soit 500 élèves, 7 classes de 11ème année soit 400 élèves et 14 classes de 10ème année soit 900 élèves. Ces élèves sont encadrés par 114 enseignants.

Pour sa part, le Directeur général de Moov Africa Malitel, a d’abord expliqué les raisons du changement de l’identité commerciale de sa société appelée désormais Moov Afrique Malitel. Ce changement est opérationnel depuis le 1er janvier 2021 dans toutes les 11 filiales du groupe Maroc Télécom, a-t-il précisé, et ce changement de nom ne veut dire qu’il y’a eu changement d’actionnaires a t-il dit.

Concernant l’inauguration de la nouvelle salle informatique, le DG de Moov Afrique Malitel, dira que l’outil informatique est indispensable pour faciliter l’enseignement en général. C’est pourquoi, vu l’importance de l’informatique, son entreprise, dans le cadre de son partenariat avec le département en charge de l’éducation a aménagé cette salle informatique, afin de faciliter l’enseignement de l’informatique dans les établissements scolaires au Mali. Pour lui, ce partenariat est le fruit de la longue histoire de coopération et d’amitié entre le Mali et le Maroc dans plusieurs domaines.

A la demande du proviseur, DG Abdelaziz Biddine promet de doter la nouvelle salle informatique du lycée Mamadou Sarr en connexion internet et en climatiseurs.

AMTouré

Commentaires via Facebook :