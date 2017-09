Pour le financement de sa politique de développement des infrastructures, l’Etat du Mali (fort du succès de sa 1ère expérience) a décidé de lancer, en avril 2017, un nouvel emprunt obligataire sur le marché financier de l’UEMOA. Objectif ? Lever la somme de 100 milliards de francs CFA.

-Maliweb.net- La salle Balla Moussa Coulibaly, au siège du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm), a accueilli, jeudi 31 Aout 2017, la cérémonie de première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’emprunt obligataire «Etat du Mali 6,50% 2017-2024». La rencontre a mobilisé le gotha du milieu financier malien (banques, assurances, opérateurs économiques, investisseurs…). La participation de M Edoh Kossi Amenouve, Directeur Général de la Bourse des Valeurs Mobilières (BRVM) a donné à la cérémonie un éclat tout particulier.

C’est dans le cadre du financement de sa politique de développement des infrastructures que l’Etat du Mali a décidé de lancer ce nouvel emprunt obligataire sur le marché financier de l’UEMOA, pour lever la somme de 100 milliards de francs CFA. Caractéristiques de l’emprunt : Montant mobilisé (100 milliards de francs CFA) ; nombre et prix de l’obligation (10. 000. 000 d’obligations de 10.000 francs CFA chacune) ; Taux d’intérêt nominal annuel (6,50%) pendant 7 ans, avec un différé de 2 ans ; le public cible est constitué d’établissements bancaires, investisseurs institutionnels, particuliers, pour une date de souscription allant du 23 mars au 14 avril 2017 inclus.

Les fonds mobilisés serviront au financement d’aménagements agricole, et surtout d’un important programme de construction de routes, notamment la route Yanfolila-frontière Guinée (52 km), Banconi-Dialakorodji-Safo-Nonsombougou (56 km), Barouéléi-Tamani (31km), Kayes-Sadiola (90 km), Kangaba-Dioulafoundo-frontière Guinée (50km).

Pour conduire l’opération de mobilisation des fonds, la direction nationale du trésor public et de la comptabilité nationale a mandaté la Société d’Intermédiation et de Gestion du Mali (SGI -Mali) en qualité de chef de file du syndicat de placement ; un syndicat composé d’une vingtaine de SGI de la sous région. La SGI Mali, dirigée par Amadou Baba Cissé, a été chargée de la mise en œuvre de l’opération suivant les règles en vigueur sur le marché financier régional de l’UEMOA, avec l’appui des SGI ivoirienne (BOA Capital Scurities) et burkinabé (Société burkinabé d’intermédiation financière), toutes deux co- chef de file.

«La première cotation de l’emprunt obligataire est venue parachever le succès de ce processus », a observé M Edoh Kossi Amenouve, directeur général de la BRVM, dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie de cotation. Quant au Ministre du Commerce, M Abdet karim Konaté, représentant son homologue de l’Economie et des Finances, il a salué la mobilisation de la communauté financière qui a répondu à l’appel du gouvernement en souscrivant la totalité des obligations mises sur le marché.

La remise de plaques commémoratives suivie d’une séance photos, a mis un terme à une rencontre dont le succès a été reconnu par tous les participants, nationaux et étrangers.

Papa Sow