L’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, Bouaré Fily Sissoko vient d’être, comme annoncé depuis fort longtemps, nommée commissaire chargée au développement de l’entreprise, de l’énergie, des télécommunications et du tourisme de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Elle remplace au poste l’ancien Conseiller à la Communication du président déchu, Amadou Toumani Touré.

En poste depuis 2011 à la commission de l’UEMOA, Seydou Cissouma aura passé donc 6 ans à Ouagadougou où siège l’organisation sous-régionale. Quant à l’annonce de la nomination de Fily Sissoko, elle n’était plus qu’un secret de polichinelle depuis son départ du gouvernement en même temps que l’ancien Premier ministre Moussa Mara en janvier 2015.

Le départ de Mme Bouaré du gouvernement avait été commenté comme ayant un lien avec les scandales ayant émaillé l’acquisition de l’avion présidentiel et d’armements en faveur des forces de défense et de sécurité maliennes. Le choix de Mme Bouaré Fily Sissoko, qui avait été Présidente du Conseil des Ministres de l’UEMOA, n’est pas forcément du goût de tout le monde au Mali. Notamment au sein de l’opposition.

A l’opposition politique malienne, cette parachute dorée accordée à une dame que certains en son sein semblent ne pas particulièrement porter dans le cœur, est un coup porté à l’image du pays. La sortie on ne peut plus confuse de Mme Bouaré sur l’affaire dite des forages fictifs de l’UEMOA au Sénégal remettant ainsi en cause l’innocence de l’ancien Président de la Commission de l’UEMOA, Soumaila Cissé, aura irrité plus d’un du côté de l’opposition.

AG