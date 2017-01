Welcome! Log into your account

Le retour du Maroc au sein de l’UA pourra contribuer au renforcement des relations fraternelles et d’amitié entre les pays membres de l’Union, a-t-il dit, formant le souhait de voir ce retour consolider «la cohésion et la maturité» du continent afin de lui permettre de trouver des réponses africaines aux défis qui se posent.

«Au niveau de l’UA, la République du Mali a accueilli favorablement la demande du royaume du Maroc», un pays frère et ami, a déclaré le ministre à la presse à l’occasion d’une réunion du mécanisme d’évaluation de l’UA, tenue en marge du 28ème Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements africains, qui devra s’ouvrir lundi dans la capitale éthiopienne.

