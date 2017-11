Avocate à la Cour, Commissaire, et précédemment Vice Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Me Soyata Maïga vient d’être portée à la tête de l’institution de contrôle des droits de l’homme.

De nationalité malienne, Me Soyata Maïga est diplomé de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), Section Internationale de Paris avec Mention Très Bien (1977 – 1979), et de l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako (ENA), Major de la Promotion Sciences Juridiques (Maîtrise en Droit Privé 1972 – 1976).

Détentrice de nombreux certificats et attestations, membres de nombreuses associations Professionnelles et Organismes Régionaux comme la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Fondatrice de l’Association des Juristes Maliennes (A.J.M.), Membre de la Fédération Internationale des femmes de carrières juridiques, de la Fédération des Juristes Africaines (FJA), du Conseil d’Administration de Femmes Africa Solidarité (FAS), du Comité de Sélection du Gender Award de la Campagne : « Le Genre est mon Agenda » (Addis).

En outre, Me Soyata Maïga est également Ancienne Présidente du Conseil d’Administration de Media Foundation for West Africa (Accra- Ghana), Ancienne Membre du Conseil d’Administration du Centre International sur les Droits de la Personne (Droits et Démocratie) du Canada. Elle a reçu plusieurs distinction et est :Chevalier de l’Ordre National du Mali en Février 2015 ; Women Pioneer Award décerné par l’Organisation Panafricaine des Femmes (OPF) et la Campagne « Le Genre est mon Agenda » en janvier 2017 à Addis à l’occasion de l’Année des Droits de l’Homme avec un Accent particulier sur les Droits des Femmes, en récompense du leadership, de l’innovation et de l’engagement en faveur de l’amélioration du Statut de la Femme Africaine ; Prix Spécial du Jury de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits, en tant que membre du Conseil d’Administration de Femmes Africa Solidarité 2013 à Paris ; Prix Aoua Keïta décerné par l’Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) Bamako Août 2008 ; Titre de Pionnière décerné par la Fédération des Juristes Africaines lors du 5ème –Congrès en reconnaissance de l’engagement pour la promotion des relations de genre égalitaires et la protection des droits des femmes et des enfants. Me Soyata Maïga a 15 années d’expérience au sein de la magistrature du Mali.

Au moment de son élection comme présidente de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Me Soyata Maïga est : Avocate à la Cour, Commissaire, Vice Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Présidente du Groupe de Travail sur les Population/Communautés Autochtones en Afrique, Présidente du Comité de Protection des Droits des Personnes vivant avec le VIH et des Personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH en Afrique. Me parle Français et Anglais.

