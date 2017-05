A l’occasion de chaque 25 mai, le continent noir célèbre la journée de l’OUA, devenue aujourd’hui l’UA. L’Association des Handicapés pour la Promotion des Initiatives Locales de Développement (AHPID) se joint à l’évènement par la tenue d’une journée de rencontre et d’échanges d’expériences dénommée «Handi-Débat» à la Maison des Ainés de Bamako, sous l’égide du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille avec le parrainage de l’ancien Maire de la Commune III du District de Bamako.

Les personnes en situation de handicap n’entendent pas rester en marge des festivités marquant l’UA célébrée chaque 25 mai de l’année. Cette année, le 25 mai intervient un jeudi. Les membres d’AHPID ont pris le devant en organisant cette journée de rencontre et d’échanges d’expériences ce mardi 23 mai.

Le Président d’AHPID a profité de cette occasion pour parler des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Si le 25 mai est l’occasion pour chaque pays d’organiser des évènements dans le but de rapprocher le rapprochement entre peuples africains, nous, personnes handicapées, attirons l’attention des dirigeants sur nos conditions de vie et de travail. «Pour notre plein épanouissement, nous avons besoin de vos accompagnements. La tenue de cette journée répond à ce souci», a laissé entendre Dramane Dembélé.

L’AHPID, depuis sa création en 2011, a fait de la défense des droits des handicapés son cheval de bataille. C’est ainsi que l’association célèbre la fête anniversaire de sa création le 1er octobre de chaque année ; rend hommage aux victimes de la crise du nord de notre pays dont les populations étaient alors sous l’occupation des groupes armés ; assure la distribution gratuite des produits alimentaires ; pose des actes en collaboration avec ses partenaires à l’occasion des fêtes de Ramadan et Tabaski ; assure la formation des handicapés en couture, teinture et informatique et s’attèle au renforcement des capacités de ses membres…

«Pour atteindre ses objectifs, l’association a besoin de l’accompagnement d’un tiers », conclura Dramane Dembélé.

Son message a été entendu par l’ancien Maire Abdel Kader Sidibé qui affirme être comblé de joie d’être le Parrain de la présente journée organisée par AHPID. «J’ai eu à gérer la Mairie de la Commune III pendant 17 ans au cours desquels j’ai intégré dans le PDSEC tout programme de développement concernant le volet handicap. Ces programmes sont faits dans un cadre de développement durable. C’est à ce titre que j’ai eu une attention très particulière pour les personnes en situation de handicap qui sont dans des situations très défavorables dans le cadre des programmes d’insertion socio professionnelle. Pour ma part, j’ai fait ce que je pouvais en leur endroit. C’est cette confiance qui existe entre nous », a dit l’ancien Maire de la Commune III du District de Bamako. Par la même occasion, il a invité les autres à avoir un regard solidaire sur ces personnes en situation de handicap qui sont nos frères et sœurs. Ce sont des personnes à motricité réduite, mais leur intellect reste intact ; autrement dit, elles réfléchissent comme nous et peuvent travailler dans leurs domaines de prédilection si on leur accorde l’opportunité.

Mme Coulibaly Siga Kéïta, Représentante de Mme le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a salué l’initiative dd l’AHPID d’organiser la journée de l’Afrique. Cela dénote de la volonté pour ces personnes à prendre leur destin en main en réfléchissant sur leurs conditions de vie et de travail par l’intégration. Elle a, au nom de la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, réitéré l’accompagnement de son Département à l’AHPID dans la réalisation de ses activités.

Ambaba de Dissongo