A l’instar des autres pays africains, le Mali a célébré le 54e anniversaire du 25 mai, journée de l’Afrique, par la montée des couleurs africaines à la Tour de l’Afrique. Profitant de la circonstance, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, a lancé un appel à la jeunesse malienne pour s’approprier les vrais sens du 25 mai.

Placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », la journée de l’Afrique a été commémorée au monument la Tour de l’Afrique par la montée des drapeaux des pays de l’Afrique. Elle a réuni au tour du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, plusieurs membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et ceux des organisations internationales au Mali.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a appelé la jeunesse malienne à ne pas perdre le sens de la journée de l’Afrique. « J’ai à l’endroit de la jeunesse un appel à l’appropriation réelle de ce symbole. Le 25 mai, plus qu’un symbole, rappelle toujours le souvenir le plus proche de ce qui a été l’Afrique du Sud par exemple (l’apartheid), des souvenirs des combats, des luttes de libération en Algérie et ailleurs, mais surtout les combats menés pour l’indépendance des pays africains. Voilà le sens du 25 mai. C’est en souvenir de tout cela que la jeunesse devrait garder ce flambeau », a lancé le PM.

Il a rappelé que cette montée des couleurs africaines à la Tour de l’Afrique en ce jour de 25 mai est désormais entrée dans les traditions républicaines au Mali. Le Premier ministre a souligné que « cette cérémonie dédiée à l’Afrique magnifie les valeurs d’ententes, de solidarité, de paix, mais aussi et surtout des valeurs de liberté » avec libération de tous les jours contre toutes les injustices. Ce combat, a-t-il précisé, est un combat mené au nom des peuples africains.

Le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Dr Abdramane Sylla, dans son adresse à la Nation pour la circonstance a justifié le choix du thème de cette année. « Conscient que les jeunes constituent particulièrement une source capable dont l’avenir se confond à celui de l’Afrique, les chef d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, lors de leur 28e session ordinaire, se sont engagés à tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. […] En Afrique, les jeunes ne doivent plus être vus comme des problèmes, mais plutôt comme des acteurs du changement ».

La célébration de la journée de l’Afrique a été marquée par la présence des colonies d’autres pays africains résidents au Mali tels que : le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Togo, ….

Youssouf Coulibaly