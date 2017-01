Welcome! Log into your account

“Plus de 39 pays sur les 54 de notre organisation ont donné leur onction pour le retour du Maroc”, a déclaré à la presse le président sénégalais. “Même si la question du Sahara occidental reste une question posée, (…) en famille on peut continuer à trouver des solutions. L’admission est faite, et c’est le plus important: aujourd’hui le Maroc est membre intégrant de l’Union africaine”.

You are going to send email to