« Je voudrais par la voie la plus audible exprimer la forte opposition de l’Afrique à cette contrariété et ces dissonances des interventions, approches et agendas extérieurs », a-t-il déclaré en ouverture de la Conférence, faisant allusion aux initiatives estivales du président Macron et à la récente tournée de son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, pour rapprocher le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj et son rival le maréchal Khalifa Haftar.

Est peut-être également visé le récent coup de projecteur que l’hebdomadaire françaisJeune Afrique vient d’offrir opportunément à Béchir Saleh, l’ex-directeur de cabinet et ex-grand argentier de Kadhafi, que les services secrets français avaient protégé lors de la chute du régime libyen.

Allant dans le même sens que Moussa Faki Mahamat, le président Sassou Nguesso a demandé à la communauté internationale de ne pas renouveler l’erreur de 2011. La France et la Grande Bretagne n’avaient alors tenu aucun compte du point de vue de l’Union Africaine et de ses capacités à résoudre la crise, et étaient intervenues avec le résultat catastrophique que l’on connaît.

Source: Agence Ecofin