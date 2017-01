Aujourd’hui lundi 30 janvier 2017, le président guinéen, le Pr Alpha Condé vient d’être désigné par ses homologues pour remplacer le président Idriss Déby Itno à la tête de l’Union Africaine.

– Maliweb.net – L’ouverture du 28ème Sommet de l’UA s’est déroulée ce matin à Addis-Abeba aux environs de midi heure locale en présences de 37 chefs d’Etats africains, d’anciens présidents notamment Alpha Oumar Konaré du Mali. Une ouverture marquée par différentes interventions : le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteres ; du Vice-Président Cubain Miguel Diaz-Canel; celle de la présidente sortante de la Commission de l’UA, Nkozasana Dlamini Zuma suivis des discours du Dr Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité Palestinienne. Avant l’annonce officielle de l’identité du nouveau président élu à la tête de l’Union ; le président sortant, le tchadien, Idriss Déby Itno, a présidé la séance inaugurale du 28ème sommet placé sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». « Il y a un an, vous m’aviez fait l’honneur de me confier la présidence tournante de notre organisation. Plus qu’une mission, il s’agissait d’une lourde responsabilité qui en appelle à l’engagement, à la détermination et au sacrifice. Dans la limite de mes modestes capacités, j’ai essayé, comme je l’avais promis, de m’investir avec passion et dévouement dans l’accomplissement de ma délicate et exaltante mission » tels étaient les mots d’adieux du Président Déby à la fin de son mandat à la tête de l’UA. Avant de poursuivre son intervention qui entre autres à souligner les multiples crises multiformes ; l’insécurité et les menaces terroristes qui planent toujours sur le continent ainsi que les efforts conjugués pour y faire. D’autres pans du discours du président sortant ont porté sur le lancement prochain du passeport de l’Union qui va permettre la libre circulation au sein du continent. L’Ex président de l’UA a également salué la gestion de crise gambienne par l’Union et encouragé la dynamique de l’organisation qui tend en ce moment sur ses réformes.

En ‘intronisant ‘ son successeur, le Pr Alpha Condé, président de la Guinée Conakry, le Chef de l’Etat tchadien, l’a fortement salué tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission.

Quant au nouveau président exécutif de l’UA, Pr. Alpha Condé, se déclarant honoré, il a remercié ses homologues pour son élection à la tête de l’UA. Le Président Condé, a par ailleurs, souhaité être accompagné dans sa mission pour une Afrique plus unie et crédible. En rappelant les maux et autres problèmes auxquels le continent reste confronté, l’exécutif de l’UA, a souligné la forte démographie du continent qui pour lui devrait être transformé en avantage. Et pour se faire, le Pr Alpha Condé, a recommandé l’amélioration des conditions de vie des jeunes et des femmes par leur autonomisation. Pour reprendre ses propos : le thème vient à point nommé et les décideurs doivent prendre des mesures adéquates pour tirer profit du dividende démographique. Le président exécutif de l’ UA n’ a pas oublié de salué et félicité l’UNFPA pour ses innombrables efforts déployés pour le réussite dudit sommet.

Khadydiatou SANOGO, envoyée de Maliweb.net à Addis-Abeba au compte UNFPA