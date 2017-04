Selon un analyste politologue, c’est parce que le modèle électoral africain n’est pas une référence pour la France. Il incarne une démocratie de façade ou faussée. Avec la fraude massive, la liberté et le pouvoir du Peuple sont confisqués par une oligarchie qui tente sans jamais le réussir d’être démocrate. Le ridicule ne tue plus. Les pays colonisés ne peuvent apprendre à leurs colonisateurs que lorsqu’ils sont devenus grands. En ce sens que leur éducation aura été une réussite. L’Afrique francophone n’a pas encore grandi aux yeux de la patrie mère (France). Donc, elle doit encore être surveillée pour bien se tenir conformément à la volonté de son repère, sa référence ou sa marraine (la France). Elle cessera de l’être, le jour où elle prendra conscience et s’engagera selon une voie librement choisie. « En attendant, prenons notre mal en patience », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter : « la déception de l’africaine est comprise. Mais nous sommes les fruits d’une colonisation de plusieurs siècles. Nos constitutions sont celles de la France. Notre démocratie nous a été imposée par la France. Nous utilisons les friperies que la France jette. Tous nos modèles de société nous sont imposés d’une manière ou d’une autre ».

Même son cloche de pour Abdoulaye Coulibaly, professeur d’histoire et de géographie qui pense que l’Union africaine ne peut pas observer des élections en France. A l’en croire, elle n’a même pas pu s’organiser et organiser des élections en Afrique. Les élections africaines sont entièrement financées par la France et l’Union européenne. « L’Union africaine est une institution mise en place par l’Occident et financée par l’occident. L’Afrique est un continent riche en sous-sol. Les colons l’exploitent c’est tout », explique-t-il. En dehors de cela quelle valeur historique l’africain a ? s’interroge M.Coulibaly. Avant de conclure : « C’est un continent maudit et tout ce qu’il produit profitera à ailleurs, pas aux africains. Qui est aussi miséreux que l’Africain ».

Aliou Touré