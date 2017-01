Welcome! Log into your account

En marge des travaux, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a rencontré les Présidents de la République du Congo, M. Denis Sassou N’Guesso, de la Guinée Equatoriale, M. Théodore Obiang Nguema, de la Guinée-Conakry, M. Alpha Condé et du Rwanda, M. Paul Kagamé. Aussi, le Roi Mohammed a offert une réception en l’honneur des Chefs d’Etat et de Gouvernement présents à ce 28 ème Sommet de l’Union Africaine. Une réception qui a enregistré la présence du tout nouveau Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), M. Antonio Guterres et du Président Palestinien M. Mahmoud Abbas.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a entrepris depuis vendredi dernier une visite en République démocratique fédérale d’Ethiopie. Cette visite s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le Roi Mohammed VI pour le retour du royaume au sein de la grande famille de l’Union Africaine. En effet, le Roi prend part aujourd’hui et demain aux travaux de la 28 ème Sommet de l’Union africaine qui doit se pencher sur la question. Un juste retour du Royaume du permettra d’insuffler une dynamique nouvelle à ce groupement régional dans certains domaines qui sont la bonne gouvernance, le développement durable et de la démocratisation. Par la même occasion, l’UA se voit aujourd’hui, à travers le leadership du Royaume sur le continent, ses capacités de projection renforcées.

