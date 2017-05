L’autoroute allant de la place de l’Indépendance à la Bourse du travail était garnie de monde ce mercredi 1er mai 2017. C’était à l’occasion de la journée mondiale du travail. Des travailleurs de toutes les catégories socio professionnelles ont participé à la fête du travail.

Pendant au moins quatre heures de temps, les banderoles des différentes associations, les syndicats comme les syndicats nationaux de l’enseignement, les syndicats de la santé, les associations des banques, le syndicat national de l’alimentation, les syndicats des transports brefs toutes les structures publiques et privées contribuant au développement du Mali d’une manière ou d’une autre ont participé activement à cette grande mobilisation.

Le secrétaire général de l’Union national des travailleurs du Mali M. Yacouba Katilé a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux hommes et aux femmes qui ont longtemps œuvré pour le bien être du Mali.

M Katilé a rappelé la fonction première et fondamentale d’un syndicat qui est selon lui, la défense et la promotion des droits et libertés des travailleuses et des travailleurs avec comme objectif final, leur bien-être, celui des familles et par extension celui de tout le peuple.

Le Secrétaire général à travers cette journée de la fête du travail s’est aussi intéressé à l’actualité, notamment les événements qui ont dominé le monde du travail ces derniers temps notamment le bouillonnement social qu’a connu notre pays entre mars et avril 2017.

La dure condition de travail des Maliens, la question du Nord, les élections tenues dans des conditions difficiles, la délicate question des autorités intérimaires sur une partie du territoire, l’ombre des élections de 2018 qui se profile, avec en arrière-plan les menaces terroristes et les questions économiques ont entre autres dominé le discours de Yacouba Katilé.

Amadou Kodio