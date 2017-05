La cĂ©lĂ©bration 2017 de la JournĂ©e mondiale du travail intervient dans un contexte oĂą le travailleur malien vit de plus en plus mal comparativement Ă celui d’autres pays, malgrĂ© “la bonne santĂ© de notre Ă©conomie“ vantĂ©e par les autoritĂ©s.

 Sous-emploi, emploi prĂ©caire et chĂ´mage se disputent chez les jeunes devenus des candidats potentiels au jihad et Ă l’extrĂ©misme violent. L’argumentaire brandi par les autoritĂ©s, selon lequel “l’Etat n’a pas les moyens de satisfaire les revendications”, a vĂ©ritablement du mal Ă rĂ©sister Ă la contestation.

Face au train de vie extravagant d’une classe dirigeante qui n’a que faire de la classe moyenne, lorsque les autoritĂ©s saluent le 3e rang de notre Ă©conomie dans la zone UĂ©moa, et lorsque le pays possède dix mines d’or, faisant de lui le troisième producteur en Afrique, l’envie chez le travailleur de rĂ©clamer plus, devient lĂ©gitime. Et difficile d’avaler l’argument que les “revendications syndicales sont maximalistes”.

Pour ce 1er mai 2017 les conditions du travailleur malien mĂ©ritaient toute l’attention des autoritĂ©s. Il intervient dans un contexte d’extrĂŞme prĂ©caritĂ© pour les travailleurs des secteurs public et privĂ©. Un contexte aussi marquĂ© par la grogne sociale Ă tous les niveaux. Enseignement, justice, impĂ´ts, banques, transports, santĂ©, mines, etc.

En trois ans de régime Ibrahim Boubacar Kéita, le Mali a battu le record de grèves dans la sous-région. Si une issue a été négociée pour les travailleurs du secteur de la justice et de la santé, les enseignants de tous les ordres d’enseignement restent dans la rue. Ils ne réclament que de meilleures conditions de vie.

En clair, tous les secteurs socioprofessionnels du pays ont observé un ou des arrêts de travail ces dernières années. La nouvelle donne dans ces grèves au Mali, c’est particulièrement le caractère radical des mots d’ordre, marqués par des arrêts de travail illimités.

La multiplication de ces grèves est fondamentalement le signe d’un malaise social. Depuis quelques temps la demande sociale se fait de plus en plus forte. La chertĂ© de la vie, notamment le coĂ»t Ă©levĂ© du loyer, de l’eau, l’Ă©lectricitĂ©, les denrĂ©es de premières nĂ©cessitĂ© ont imposĂ© aux mĂ©nages des dĂ©penses supplĂ©mentaires. Pas vraiment surprenant que les travailleurs demandent plus. Observer un mouvement de grève est donc un droit consacrĂ© pour les travailleurs.

Condamné à vivre dans la précarité !

La radicalisation des mouvements de grève peut bien se comprendre lorsque certaines comparaisons font froid dans le dos. Par exemple au Burkina Faso, l’indice plafonnĂ© chez le travailleur de la catĂ©gorie “C” est de 1100, tandis qu’au Mali, il est 920 pour le travailleur de la catĂ©gorie “A”. La valeur indiciaire est de 500 au Burkina Faso, alors que qu’au Mali elle est passĂ©e Ă 400 au mois de janvier dernier seulement. Le Burkina n’est pas le Mali, mais le dernier a plus de potentialitĂ©s Ă©conomiques que le premier.

Dans la sous-rĂ©gion, le travailleur malien est donc le moins payĂ©. Pourtant, ce n’est pas faute de ressources financières comparativement Ă certains pays oĂą le salaire est plus Ă©levĂ©. Les autoritĂ©s maliennes se vantent que le pays est la “3e Ă©conomie de l’UĂ©moa” après la CĂ´te d’Ivoire et le SĂ©nĂ©gal.

Si ce classement est fait en termes de budget, il tĂ©moigne en revanche que l’Ă©conomie se porte bien en termes de ressources. Et si cette Ă©conomie se porte bien, c’est sans doute Ă causes des potentialitĂ©s Ă©conomiques du pays, notamment la dizaine de mines d’or opĂ©rationnelles qui fait du Mali 3e pays producteur d’or après l’Afrique du Sud et le Ghana.

Les ressources nationales sont reparties de manière inéquitable au Mali, où une minorité s’empare de l’essentiel de la richesse. Conséquence : la jeunesse désœuvrée à cause du chômage et l’emploi précaire devient une cible potentielle pour d’éventuels recruteurs jihadistes ou d’extrémistes violents. D’autres choisissent les routes incertaines de l’immigration pour finalement périr en mer ou dans le désert.

Bref, difficile donc de croire en l’argumentaire des autoritĂ©s que “le pays n’a pas les moyens de satisfaire les revendications des travailleurs”. Lorsqu’un pays “n’a pas les moyens”, ou lorsqu’il sort d’une crise, ses dirigeants donnent l’exemple Ă travers la bonne gouvernance, la rĂ©duction de leur train de vie et la suppression de certaines dĂ©penses de prestige. Au Mali, l’exemple est loin d’ĂŞtre donnĂ© par le haut sommet.

Les travailleurs maliens n’ont d’autre choix que de constituer un front commun et lutter sans relâche pour l’amĂ©lioration de leurs conditions de vie et travail. Nos dirigeants semblent-ils prendre au sĂ©rieux les enjeux et les menaces de cette bombe sociale ? Difficile d’y croire face Ă une gouvernance qui favorise l’injustice et la corruption.

Issa Fakaba Sissoko

Correspondance particulière