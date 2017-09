Dans le souci de respecter les dispositions statutaires et d’être à l’écoute des militants, le bureau national du syndicat national des enseignants du secondaire des collectivités territoriales (BEN SYNES-CT) a convié ce samedi 16 Août, son premier comité directeur délocalisé, pour la première fois, dans l’histoire des syndicats de l’éducation à Ségou, la cité des Balazans. Le comité directeur, faut-il le rappeler, est la deuxième instance de prise des résolutions après le congrès et se tient une fois par an.

La salle baptisée au nom de feu Mamadou Lamine Traoré de l’Académie d’Enseignement de Ségou a servi de cadre pour la cérémonie qui était sous la direction de Monsieur Adama KONATÉ, secrétaire général. On notait pour la circonstance, la présence massive des délégués Synes-ct de plusieurs localités du pays ainsi que les représentants locaux des syndicats comme: la COSES, le Syneb, le Synef CT, l’UNTM, la FEN, le Synesec. Le coordinateur de Ségou Monsieur Alassane Coulibaly, dans ses mots de bienvenue, n’a pas manqué de préciser toute la symbolique du choix de la cité des balazans pour ce comité directeur. Pour le Secrétaire Général du BEN SYNES-CT, sieur Adama KONATE qui avait à ses côtés Messieurs Mahamoud Almahady Maïga, Moïse Traoré, Seydou Fomba et Mamadou Traoré, il a dans son discours évoqué les activités menées par le syndicat depuis sa création et dont les acquis sont entre autres:

Le paiement des primes de risque de laboratoire pour les professeurs des Sciences; l’octroi de quatre heures supplémentaires à chaque comité pédagogique; le paiement de frais des cours de remédiation ; la signature d’un grand nombre de dossier d’avancement, d’hiérarchisation et d’intégration. Au titre des difficultés, il a évoqué le manque d’union entre la coordination Coses et certains syndicats du secondaire, le manque de ressources financières et le retard chronique dans le traitement de certains dossiers par le département de l’éducation notamment, la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l’Ensup nouvelle formule; la finalisation du plan de carrière et la mise en œuvre de la prime de documentation estimée à dix mille franc (10000f) par mois. La cérémonie a pris fin avec une séance de recommandations dont les plus pertinentes ont constitué le cahier des doléances pour cette rentrée scolaire. Les participants ont exhorté le BEN à la promotion de l’unité d’action syndicale et plus d’action pour résoudre les points en instance surtout la question du diplôme de l’Ensup nouvelle formule.

Siaka Koné