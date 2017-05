A la faveur de son discours prononcé à l’occasion des festivités du 1er mai 2017, le Secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm), Yacouba Katilé, a fait une analyse globale de la situation du pays. Pour la circonstance, le patron de l’Untm a fait de pertinentes recommandations.

A l’instar des autres pays du monde, les travailleurs maliens ont magnifié, ce lundi, la fête international du travail, célébrée le 1er mai de chaque année. L’Untm a respecté la tradition en organisant un défilé sur le Boulevard de l’Indépendance. L’événement a réuni le ministre en charge du Travail et de la Fonction publique, Diarra Raky Talla, et deux de ses collègues.

Avant le défilé des différentes sections syndicales de l’Untm, Yacouba Katilé a été on ne peut plus clair sur la question de l’amélioration de la situation du pays. Il est convaincu que faire la politique de l’autruche ne convient plus quand les problèmes se densifient. Ainsi, Yacouba Katilé pense qu’il faut un autre échafaudage politique, car, dit-il, celui installé dans l’après 26 mars a vite montré ses limites, incapable d’assurer un avenir radieux à l’ensemble du peuple. En outre, Yacouba Katilé est convaincu que le Mali doit aller à des élections crédibles où véritablement le peuple sera édifié sur les programmes, sur les capacités intrinsèques des uns et des autres à gérer le pays, dans le respect des engagements et promesses, dans la probité et la rigueur intellectuelle; dans le souci de l’image de la patrie, de son honneur. Le patron de l’Untm pense également qu’il nous faut reconstituer les embryons de développement industriel que nous a légués la 1ère République afin de nous propulser dans l’avenir, de faire agir notre génie national, aujourd’hui brimé, altéré ; et sortir par conséquent du statut de marché de consommation. Ce faisant, il propose de chercher à promouvoir la justice sociale à travers des dispositions établissant l’égalité de chance entre les enfants d’une même République par le renforcement d’une démocratie nationale en totale adéquation avec les réalités nationales, susceptible de répondre et de satisfaire les besoins du pays et de ses populations.

Yacouba Katilé est aussi convaincu que notre pays, en dehors des slogans, est dramatiquement en retard en matière de respect des libertés syndicales, de négociation collective, de tripartisme, et maintenant de dialogue social, réduisant ainsi le degré et la qualité du partenariat des organisations syndicales, dans le développement national.

A son tour, le ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions, Diarra Raky Talla, dira qu’il est grand temps de prendre le destin en main tout en mettant en exergue le dialogue social. Selon elle, c’est le dialogue qui doit prévaloir car, dit-elle, tous les acquis des travailleurs ont été obtenus dans ce sens.

Ce qu’il faut retenir de l’état d’exécution des revendications

L’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) a sacrifié à la tradition en faisant le point sur le bilan de ses actions à la veille du 1er mai. A la Bourse du travail, le vendredi 28 avril 2017, Yacouba Katilé est revenu sur l’état d’exécution du protocole d’accord survenu entre le Cnpm, le Gouvernement et l’Untm le 28 octobre 2014. Même si Yacouba Katilé reconnaît que les conditions du travailleur malien ont connu des améliorations, il regrette que le problème des travailleurs compressés reste en souffrance. En outre, il déplore que certains travailleurs relevant du secteur privé attendent toujours de bénéficier des augmentations consenties transposées au terme de concertations avec les patrons. Il déplore également que la baisse de l’ITS ne soit pas encore appliquée, notamment dans le privé, en totalité. En clair, il dira qu’il y a plutôt une grande insatisfaction par rapport à l’exécution du PV de conciliation du 28 octobre 2014.

Ibrahim M.GUEYE