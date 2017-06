Le bureau exécutif de l’Union nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) se réjouit d’avoir été convié à une séance d’écoute à l’assemblée nationale et d’avoir rencontré le Ministre des Droits de l’Homme et de la réforme de l’Etat sur le processus de révision de la Constitution du 25 février 1992

A ces différentes occasions, l’UNTM a formulé des observations dont elle ignore le sort dans l’adoption définitive du texte à soumettre au Référendum du 09 juillet 2017. Une prise de connaissance de la loi adoptée l’aiderait à mieux apprécier le bien-fondé de l’initiative et de prendre utilement position.

En tout état de ca

use, l’UNTM consciente de la situation délicate que traverse le Mali, invite l’ensemble des citoyennes et citoyens de toutes les composantes de la société malienne à œuvrer pour l’apaisement du climat social et d’éviter, par la même occasion des déchirures supplémentaires.

L’UNTM invite toutes les parties (majorité présidentielle, opposition et Société civile) à privilégier le dialogue et la concertation afin d’aboutir à des compromis heureux.

L’UNTM rappelle que la quête et l’instauration de la démocratie pluraliste ont été acquises au prix de lourds sacrifices que rien ne devrait occulter. La stabilité du pays est à ce prix et elle s’impose à chacun et à nous tous.

En conséquence, aucune réforme d’envergure nationale ne doit être unilatéralement mise en œuvre

P/Bureau Exécutif

Le secrétaire général

Yacouba KATILE