Au-delà de l’heureux dénouement des grèves successives qui avaient ébranlé le front social, les Maliens doivent-ils s’inquiéter de l’impact de ses différents accords sur leur avenir plus ou moins lointain ? Si pour l’instant, nos compatriotes qui savourent leur justice, leur santé et leur enseignement retrouvés, n’ont pas le temps de voir plus loin. Du côté des observateurs, l’unanimité est faite autour des conséquences désastreuses sur le budget national dont l’essentiel est bouffé par la corruption ce qui posera des problèmes dans les prochaines années. Le successeur du président Ibrahim Boubacar Keita aura du pain sur la planche pour satisfaire ces accords signés par le gouvernement Abdoulaye Idrissa Maiga le couteau sous la gorge. Quel est l’impact financier de ces accords sur les finances publiques dans les années à venir ?

Quantifier l’impact financier des différents secteurs est l’exercice auquel le Ministre des finances doit se livrer pour éviter toute surprise désagréable.

Déjà que l’Etat est connu pour le non respect des protocoles d’accord, il y a fort à parier que le prochain mandat s’annonce rude pour le vainqueur de la présidentielle de 2018. Où trouver les ressources pour satisfaire les accords signés avec les syndicats de la justice, la santé et des enseignants ? Si la lutte contre la corruption apparait aux yeux des citoyens comme un moyen simple pour résoudre ces différentes équations, son accentuation ne semble pas être à l’ordre du jour pour les autorités, à qui le crime profite essentiellement. Il y aura-t-il augmentation des taxes, du prix de l’électricité et de l’Eau ? Il y aurait-il diminution du train de vie de l’Etat ?

Avec le gouvernement Macron, IBK doit tirer des enseignements.

Lamine Diallo

L’Espion