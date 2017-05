Le 1er mai est la journĂ©e internationale du travail. Une occasion de rĂ©jouissance. Mais au Mali, l’heure n’est pas Ă la fĂŞte pour les travailleurs qui sont plus que jamais rĂ©voltĂ©s contre un Etat laxiste. En effet, les quatre premiers mois de cette annĂ©e 2017 ont Ă©tĂ© marquĂ©s par une succession de prĂ©avis de grèves et de grèves qui touchent pratiquement tous les secteurs : justice, Ă©ducation, santĂ©, mines, affaires Ă©trangères, commerce… Tous exigent de meilleures conditions de vie et de travail.

Tout a commencĂ© avec les deux syndicats des magistrats (SAM et Sylima) qui ont observĂ© Ă partir du 9 janvier dernier 7 jours d’arrĂŞts de travail avant de se lancer sur une grève illimitĂ©e. Après un mois de grève, les magistrats maliens ont dĂ©cidĂ© de reprendre le travail, après que le gouvernement ait accĂ©dĂ© Ă certaines de leurs revendications. Les nĂ©gociations avaient abouti Ă un accord sur les points suivants: augmentation des salaires de 40.000 FCFA; augmentation de l’indemnitĂ© de judicature de 50%; augmentation de l’indemnitĂ© de logement 60.000, ce qui porte le montant de 50.000 Ă 110.000 FCFA avec la promesse d’y ajouter 15 000 FCFA en janvier 2018.

Et au sujet des questions d’ordre institutionnel, tous les points de revendication avaient fait l’objet d’accord entre le gouvernement et les magistrats. Il s’agit de l’adoption du décret d’application de la Loi sur la Cour Suprême au plus tard le 30 mars 2017; la prise, avant le 30 avril 2017, d’un décret pour étendre aux magistrats les primes et indemnités octroyés aux autres agents de l’Etat; la relecture du statut de la magistrature ainsi que de la grille indiciaire ; l’adoption d’un nouveau programme de formation de l’Institut de Formation Judiciaire …

Dans le même secteur, la justice, le Syndicat national des greffiers, secrétaires de greffes et parquets avait choisi les 15, 16 et 17 février 2017 pour débrayer. Les greffiers revendiquaient un salaire décent et des équipements de qualité pour mieux répondre aux besoins de la population.

Education : vers une année blanche ?

Ils ont Ă©tĂ© suivis par les enseignants. A ce niveau, les diffĂ©rents syndicats se sont manifestĂ©s l’un après l’autre pour demander l’adoption d’un statut autonome de l’enseignement malien et l’harmonisation de leurs salaires avec ceux des enseignants de la sous-rĂ©gion entre autres. Le Collectif de sept syndicats de l’éducation a battu le pavĂ© le 27 avril dernier et ils ont lancĂ© un nouveau prĂ©avis. En effet, selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Syneb, le collectif prĂ©voit de partir en grève Ă partir du 2 mai prochain. Pour Amadou Coulibaly « l’éventualitĂ© d’une annĂ©e blanche n’est pas Ă exclure si leurs dolĂ©ances ne sont pas satisfaites ». Les points de revendications des syndicats sont au nombre de cinq. Il y a tout d’abord le problème du statut autonome, l’harmonisation des salaires avec ceux de la sous rĂ©gions, l’augmentation des primes et indemnitĂ©s. « Tout cela est liĂ© au statut que nous demandons. On est très claire, si le gouvernement ne satisfait pas nos revendications, on risquera d’aller vers une annĂ©e blanche. Nous prĂ©voyons une grève qui va commencer le 02 mai prochain pour s’étendre jusqu’au 23 juin. Nous avons dĂ©cidĂ© Ă©galement de prendre en otage tous les examens au niveau national que ça soit au niveau secondaire et au niveau fondamental », a dĂ©clarĂ© M Coulibaly.

De leur cĂ´tĂ©, après deux grèves de 48 heures et 72 heures, les professeurs de l’enseignement supĂ©rieur sont entrĂ©s en grève illimitĂ©e mardi 4 avril. Leurs revendications portent sur sept points qui n’ont pas Ă©tĂ© satisfaits lors des dernières nĂ©gociations du 30 mars dernier. Leur exigence première, c’est l’application de ce qu’ils appellent « la grille plafond 3000 » qui a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e pour que leurs salaires soient alignĂ©s sur leurs homologues des pays voisins. Cette nouvelle grille salariale avait d’ailleurs fait l’objet d’un protocole d’accord signĂ© le 13 mai 2016. Mais, elle n’a jamais Ă©tĂ© appliquĂ©e. Et c’est ce qui justifie le mouvement, confient Moussa SangarĂ© et Salif Diop, deux enseignants grĂ©vistes. « L’enseignant-chercheur au Burkina Faso est mieux rĂ©munĂ©rĂ© que l’enseignant-chercheur au Mali. VoilĂ donc les raisons pour lesquelles nous avons demandĂ© Ă rehausser la grille salariale », explique le premier.

« Quand on fait une comparaison avec le Niger, le salaire de l’enseignant-chercheur nigérien est deux fois plus élevé que celui de l’enseignant-chercheur malien », renchérit le second.

Les grĂ©vistes rĂ©clament aussi l’adoption du nouveau statut d’enseignant-chercheur, et l’intĂ©gration dans la fonction publique des contractuels qui sont aujourd’hui payĂ©s sur les budgets autonomes des universitĂ©s.

Les nĂ©gociations sont aujourd’hui au point mort et ont mĂŞme reculĂ© sur certaines revendications, avait dĂ©plorĂ© rĂ©cemment le Snesup. D’oĂą cette dĂ©cision de lancer un mouvement illimitĂ© après deux prĂ©cĂ©dentes grèves de 48 heures et 72 heures qui n’ont pas permis de dĂ©bloquer la situation.

Ainsi, les enseignants du supérieur rejoignaient les agents de la santé qui avaient déjà déclenché une grève illimitée.

Incapacité du régime…

Après un mois et une semaine de grève dans les hĂ´pitaux et les centres publics de santĂ©, le conflit avait pris fin. A l’issue des nĂ©gociations avec le gouvernement, les grĂ©vistes ont obtenu satisfaction le dimanche 16 avril 2017. Issouf MaĂŻga, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du Syndicat national de la santĂ©, de l’action et de la promotion de la famille (SNS-AS-PF) avait confirmĂ© qu’ils ont obtenu, sur neuf points, huit points d’accord et un point d’accord partiel. En effet, les grĂ©vistes qui avaient demandĂ© une augmentation de la prime de fonction spĂ©ciale, ont reçu 100% de l’existant. Ils ont reçu une application sur l’étendue du territoire de la prime de garde, par rapport au taux de 2007. Ensuite, sur la prime de monture, ils ont Ă©galement eu satisfaction. Et concernant l’intĂ©gration des contractuels, le principe a Ă©tĂ© acquis.

Cette grève a Ă©tĂ© la plus longue des trente dernières annĂ©es dans le secteur de la santĂ© au Mali. Et durant celle-ci, beaucoup de patients, n’ayant pas les moyens de se faire soigner dans les cabinets mĂ©dicaux privĂ©s sont passĂ©s Ă trĂ©pas.

Auparavant, du 22 au 24 fĂ©vrier, un arrĂŞt de travail a Ă©tĂ© observĂ© par les travailleurs du ministère des Affaires Ă©trangères. Aussi, courant mois de mars, les travailleurs des collectivitĂ©s territoriales ont Ă©galement observĂ© une grève de 72 heures (22 au 24 mars). A ceux-lĂ , s’ajoutent les commerçants dĂ©taillants et les pompistes qui avaient annoncĂ© des journĂ©es sans commerce, avant de les suspendre pour mener des nĂ©gociations avec les autoritĂ©s.

Pour des observateurs, cette agitation sur le front social est due au fait que toutes les catĂ©gories sociales ont des problèmes financiers par apport Ă la baisse du pouvoir d’achat. Et face Ă cette forte demande sociale, les autoritĂ©s semblent incapables d’instaurer au moins le dialogue avec ses partenaires. Ce sentiment est partagĂ© par bon nombre de Maliens, Ă©cĹ“urĂ©s surtout par l’incapacitĂ© du rĂ©gime en place Ă circonscrire « l’épidĂ©mie ».

La multiplication des grèves, dans tous les corps socio-professionnels, témoigne véritablement de la fragilisation de l’Etat et l’incapacité du pouvoir à répondre aux préoccupations essentielles des populations.

IBD