A l’occasion du 1er mai, fête du travail, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a organisé, le Lundi 1er mai un défilé sur le boulevard du peuple. C’était en présence du ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions Raki Talla et du secrétaire général de l’UNTM, M.Yacouba Katilé. L’occasion était bonne pour M. Katilé de diagnostiqué sans complaisance, la situation des travailleurs au Mali, qui selon lui, nécessite d’être améliorée pour l’efficacité dans le travail.

Les travailleurs du Mali ont célébré le 1er Mai, la fête du travail. Comme à l’accoutumée, cette célébration a été marquée par les défilés des syndicats affiliés aux différentes centrales syndicales (UNTM, CSTM, CDTM, CTM).

C’est sur le boulevard de l’indépendance que la plus grande centrale syndicale du Mali, l’UNTM, a tenu son défilé. La cérémonie a débuté par le discours du secrétaire général de l’UNTM, M.Katilé. C’est ainsi qu’il dira que la fonction première et fondamentale d’un syndicat est la défense et la promotion des droits et libertés des travailleurs avec comme objectif final, leur bien-être, celui de leur famille et tout le peuple entier.

La fête du 1er Mai intervient cette année dans un contexte éprouvant sur le plan social et politique, marqué par une série de grèves illimitées et d’autres types de problèmes tels que : l’accaparement des terres rurales et urbaines, les spéculations sur les intrants agricoles au détriment des paysans, la fraude commerciale entre autres. Des pratiques qui pour lui, rendent le Mali malade alors qu’il dispose de grandes potentialités.

Pour le secrétaire général de l’UNTM, les différents troubles sociaux sont dus entre autres à l’absence de négociation collective, à l’impossibilité de négociation collective, à l’impossibilité de conclure des accords d’établissement, au manque de dialogue social bien codifié. « Nos prochaines revendications devraient sortir le Mali des profondeurs du classement des bas salaires dans l’UEMOA et de la CEDEAO. Il nous faut faire table-rase de la politique actuelle des revenus et des salaires, établir plus d’équilibre entre les corps et les catégories, et le départ à la retraite », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter plus loin que les travailleurs compressés des entreprises d’Etat et les partants volontaires à la retraite victimes d’ajustements structurels sont toujours dans l’attente de leurs dus, malgré les multiples promesses et engagements pris par l’Etat. Evalués à plus de 11 milliards FCFA de droits impayés aux travailleurs compressés de l’HUICOMA, de la COMATEX, de l’ITEMA, de la SMECMA et de l’Azalai Hôtel de Tombouctou.

La conséquence de tous ces maux est due au fait que nous nous sommes basés sur une économie de marché, en utilisant un modèle unique qui décime les sentiments et reflexes de solidarité républicaine, le morale, les vertus prêchés depuis des décennies, et refoule dans l’oubli, les valeurs authentiquement africaines de l’existence, a-t-il expliqué.

Dans la même dynamique il a plaidé et revendiqué plus d’équité dans les recrutements et toutes les promotions professionnelles au Mali et à tous les niveaux dans la fonction publique. Car selon lui, la promotion de la médiocrité se manifeste dans tous les domaines des services administratifs, dans les mines, entre autres. « Les plus méritants, les plus compétents sont fourrés dans les rets de l’échec au profit des chérubins sans profil adéquat », a-t-il dit.

Prenant la parole, la ministre du travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions, Diarra Racky Tallah, à son tour, a déclaré que l’amélioration des conditions de vie des travailleurs occupe une place de choix dans le programme du président IBK. Elle a promis que l’Etat continuera dans ce sens en fonction de ses moyens. Selon elle, il est grand temps que nous prenions notre destin en main, car dira-t-elle, il ne sert à rien de s’appesantir toujours sur notre sort. Il est temps d’agir dans tous les domaines, a-t-elle martelé.

Après les discours, place au défilé, qui a sanctionné cette célébration du 1er Mai dans une atmosphère glaciale.

Seydou Diarra