Les négociations engagées par le gouvernement dans la nuit du 2 au 3 mai 2017, ont permis d’aboutir à un accord avec les enseignants qui ont décidé de lever leur mot d’ordre de grève après avoir obtenu « le statut du personnel enseignant » et l’amélioration de leur grille salariale. Ce nouvel accord devra coûter 5, 620 milliards à l’Etat.

Après plus de 6 mois de bras de fer avec le gouvernement, les enseignants ont finalement obtenu satisfaction avec un statut du personnel enseignant accompagné d’une grille correspondante à travers l’augmentation du point d’indice de la grille du personnel enseignant 94 points en moyenne, le maintien des primes et indemnités intactes, la création d’une commission pour trancher définitivement la question des sortants de l’Ecole normale superieure avec des documents convaincants lors des travaux de ladite commission. Aussi, les primes et indemnités existantes demeurent inchangées.

Selon le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation de base, Amadou Coulibaly, le statut du personnel enseignant qui sera soumis à l’appréciation de l’Assemblée nationale lors de la prochaine session entraine de nettes améliorations de leurs conditions de travail et de vie. « Sur la grille annexée du statut général, la catégorie C commençait par 155 planchés pour atteindre 489 plafonds. La catégorie B1 avait naturellement 250 point planchés pour 600 point plafonds et B2 : 677 points plafonds. La catégorie A commençait par 330 point planchés pour 920 plafonds. Mais la nouvelle grille du statut du personnel enseignant fixe la catégorie C 235 points planchés pour 570 plafonds, B1 : 250 points planchés pour 600 points plafonds. B2 : 330 points planchés pour 780 points plafonds. A : 450 points plancher pour 1060 points plafond… », a détaillé M Coulibaly.

Le gouvernement s’est engagé à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spécialisé et de l’enseignement fondamental et secondaire sur le bureau de l’Assemblée nationale au cours de la session parlementaire d’octobre 2017. « La date d’application du statut et de grille indiciaire annexée est celle de la promulgation de la loi y afférente. L’incidence financière de la grille est fixée à 5, 620 milliards. La situation des enseignements de l’Ensup commencera par les sortants de 2013 et 2014 qui ont intégré les fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales », a précisé le secrétaire général du Syneb.

Bréhima Sogoba