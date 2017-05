Après plusieurs mois de négociations entre gouvernement et enseignants, un compromis vient d’être trouvé.

Le collectif des syndicats signataires du 15 octobre 2016 vient de trouver un compromis avec le gouvernement. Plusieurs points étaient sur la table de négociations. Mais de nombreux échecs, le gouvernement a finalement accepté les points 1, 2 et 3 des enseignants. Il s’agit, entre autres, de l’adoption d’un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spéciale et des enseignements fondamental secondaire.

Une commission tripartite sera proposée dans un délai de dix jours. Le gouvernement s’est engagé à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spéciale et des enseignements fondamental secondaire sur le bureau de l’Assemblée nationale à la session parlementaire d’octobre 2017.

La date d’application du statut et de la grille annexée est celle de la promulgation de la loi y afférente. L’indulgence financière de la grille est fixée à 5,6 milliards de F CFA. Le gouvernement s’est aussi engagé à régulariser la situation des sortants de l’EN Sup. Cette régularisation concerne les diplômés de 2013 et de 2014 qui ont intégré la fonction publique de l’Etat et des collectivités territoriales.

Les leaders syndicaux ont affirmé que le gouvernement leur a promis qu’une commission sera mise à cet effet ; que le palier d’intégration des diplômés de l’EN Sup sera défini en fonction de la nouvelle grille.

Le point cinq concerne la conformité et la relecture de l’arrêté n°32-82 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de contestation des syndicats.

Adama Diabaté

Stagiaire