« …le Comité Directeur du SAM, à l’issue de sa réunion extraordinaire de ce samedi 04 février 2017, apporte les démentis suivants : l’assemblée générale de l’ensemble des magistrats, tenue le vendredi 03 février 2017 à la Cour d’appel de Bamako, a décidé à la majorité, la poursuite de la grève illimitée jusqu’à la satisfaction de ses revendications et a, en outre, réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec le Gouvernement sur les points de revendications qu’elle estime légitimes ». Par conséquent, poursuit le communiqué, les déclarations faites par Cheik Mohamed Cherif KONE en présence de Dramane DIARRA, n’engagent que leurs personnes. Le Comité Directeur du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) s’en désolidarise totalement. Par leur comportement déloyal, indique le communiqué, ces deux personnes ont violé de façon éhontée les statuts et règlement intérieur du SAM et ne peuvent plus, ni parler ni agir en son nom.

