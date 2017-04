L’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (Cstm) sont dans la dynamique de prendre le relais pour défendre la cause des agents de la santé qui sont en grève illimitée depuis le 9 mars dernier. Pour ce faire, les deux centrales ont décidé d’accorder au gouvernement une semaine pour trouver une solution à cette situation qui, selon elles, cause d’énormes préjudices à la population du Mali.

Les membres de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) étaient face à la presse ce mercredi 12 avril 2017 pour donner leur avis sur la gestion des grèves relatives aux résolutions des travailleurs de la santé et de l’action sociale. Pour la circonstance, le Secrétaire général de l’Untm, Yacouba Katilé a, dans un premier temps, fait le point de l’évolution de la situation de la grève des agents de la santé. Selon lui, c’est le silence des autorités de la santé et des services de l’action sociale, qui a obligé les camarades à déposer un préavis de grève. A l’issue de la conciliation, dit-il, des points d’accord ont été obtenus. Pour Yacouba Katilé, malgré un chronogramme d’exécution détaillé, non seulement les ministres des départements concernés ne répondaient pas aux sollicitations écrites du Bureau national du syndicat de la santé, mais également ils refusaient toute audience à ses responsables. «Même au plus fort du régime dictatorial, des syndicats ont toujours eu des contacts fréquents et directs avec les ministres. Que veut dire notre démocratie, et surtout la démocratie participative qui appelle à des contacts, à des concertations, au dialogue social, si l’on ne discute pas, si négocier n’est qu’une formalité pour jeter de la poudre aux yeux des syndicalistes ?», s’interroge le Secrétaire général de l’Untm.

Revenant sur le cas de la grève illimitée de la santé, il dira que cela fait mal à la population. Mais elle n’a nullement affecté les autorités, quand, en réponse à la grève illimitée, celles-ci disent que la fatigue et le découragement aidant, le travail sera repris de lui-même. « Est-ce ainsi qu’on règle les problèmes professionnels ? Est-ce ainsi qu’on montre qu’on est soucieux de la santé des populations ? L‘Etat, à travers trois (03) ministres, laissent perdurer la grève. A-t-il une idée des pertes en vies humaines, des dommages financiers, car les services de santé sont aussi de grands pourvoyeurs de fonds. Est-ce ainsi qu’on règle les problèmes professionnels ? Est-ce ainsi qu’on montre qu’on est soucieux de la santé des populations ?», déplore Katilé.

Cette grève, du point de vue de Yacouba Katilé, est légitime et légale. Selon lui, les irrégularités et illégalités se trouvent plutôt dans les attitudes de défis, de contre-vérités des autorités publiques. En clair, Yacouba Katilé dira que les unions locales, régionales, les syndicats nationaux, même des centrales et syndicats non membres, ont tous été déçus par le bas niveau affecté à la grève des agents de la santé par les autorités publiques. Dans la même lancée, il ajoute que les populations souffrent, mais c’est l’entêtement des départements chargés de la Santé et des Affaires sociales à piétiner les travailleuses et travailleurs qui est à l’origine d’un ras-le-bol qui touche tous maintenant. Pour terminer, le patron de l’Untm a mis en garde le gouvernement afin qu’il trouve une solution à la grève dans le secteur de la santé. « Quand au bout des efforts, ils signeront un procès-verbal de non conciliation, alors et alors seulement, nous prendrons le relais. En le faisant, nous espérons que les pouvoirs publics afficheront toute la disponibilité nécessaire au succès d’une négociation. Le contraire serait extrêmement dangereux, très dangereux, et nous n’avons pas besoin de vous dire ce que signifie « extrêmement dangereux, très dangereux », prévient Katilé.

En clair, le patron de l’Untm demande aux autorités d’agir à temps, sinon, la centrale changera de fusil d’épaule. En plus du combat des agents de la santé, il informe que cette relève sera une occasion de soulever des doléances en souffrances, notamment la situation des compressés qui souffrent.

La Cstm plaide pour une unité d’action

La rencontre a été l’occasion pour le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (Cstm), Hamadoun Amion Guindo, de donner sa position sur la grève illimitée des travailleurs de la santé. Ainsi, l’invité d’honneur n’a pas manqué de rappeler le soutien de la Cstm aux agents de la santé. Selon lui, la Cstm partage avec l’Untm le secteur de la santé. Donc, une occasion, dit-il, de se donner la main afin d’en finir avec ce problème. A ce titre, il dira que la Cstm a adressé une correspondance à l’Untm depuis le 4 avril, sollicitant une unité d’action afin de trouver une solution à la grève illimitée des agents de la santé. S’agissant de l’état d’évolution des négociations, il dira qu’à ce jour, sur les 8 points, seul celui relatif à l’AMO a fait l’objet d’accord.

En plus de la grève de la santé, Hamadoun Amion Guindo informe que les syndicats des transports internationaux ont aussi déposé un préavis de grève le 11 avril dernier. Selon lui, si rien ne bouge dans les jours à venir, les frontières seront fermées.

Ibrahim M.GUEYE