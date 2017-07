Le Comité exécutif national du Syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CEN-SNESUP) a décrété une grève de 72 heures du 18 au 20 juillet passé et procédera à déclencher une grève illimitée à partir de ce mardi 25 juillet 2017, si toutefois ses doléances ne seront pas satisfaites par le Gouvernement. Pour donner l’éclaircissement sur cette grève le Secrétaire général du SNESUP, Dr. Abdou Mallé a animé, le mercredi 19 juillet 2017, à l’École normale supérieure de Bamako (Ensup) une conférence de presse. Il était accompagné par ses secrétaires à la revendication, Mamadou Ba ; à l’information, Amadou Oulegume ; aux relations extérieur, Moussa Sangaré.

En effet, cette grève du Syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNESUP) a été initiée pour le non respect des engagements pris par le Gouvernement dans le Protocole d’accord du 18 mai 2017 signé au bout d’une grève illimitée de 44 jours et dans le Procès- verbal des négociations du 12 juin 2017. Il inscrit dans ces doléances 10 points à satisfaire. Il s’agit de la révocation immédiate du Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG), Pr. Ousmane Papa Kanté de ses fonctions pour des pratiques anti pédagogiques; la restitution immédiate des cours aux enseignants permanents de la FSEG; le payement immédiat de deux mois d’heures supplémentaires effectuées par les enseignants permanents de la FSEG ; la mise en place d’une administration provisoire à la FSEG ; l’audit de la Gestion du Doyen et du Vice-doyen de la FSEG ; la prise immédiate d’une ordonnance pour l’application de la grille plancher 640 et plafond 1400 à compter du 1er juin 2017 et de la grille plancher 666 et plafond 1460 à compter du 1er janvier 2018; la mise en place immédiate de la commission bipartite d’examen des dossiers des 502 travailleurs contractuels pour leur test de recrutement prévu pour le mois d’août 2017; la signature immédiate des arrêtés de la hiérarchisation des omis du 16 juin 2015 et de la capitalisation des publications des chercheurs de l’IER recrutés en 2008 pour leur juste transposition ; l’adoption immédiate du nouveau statut «Enseignant-Chercheur» ; et enfin l’éradication de la violence dans l’espace universitaire.

«Au regard de l’inaction du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké Migan et l’indifférence du premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga face à nos doléances, nous n’avons pas d’autre choix que de déclencher une grève illimitée pour nettoyer la Faculté des sciences économiques et de gestions (FSEG) d’une administration pourrie et incompétence mais surtout pour assainir l’Ecole des pratiques anti pédagogiques dangereuses», a dit le Secrétaire général du SNESUP, Dr. Abdou Mallé.

Le SG Mallé s’est focalisé sur la révocation du Doyen Kanté et il affirme que si cela est fait, ils vont suspendre leur grève illimitée. A l’en croire, aujourd’hui le secteur de l’enseignement supérieur est occupé par les affairistes en faisant référence au Doyen Papa Kanté et ses acolytes. « Il est temps de chasser ces gens là pour l’essor de l’enseignement supérieur de notre pays », a-t-il martelé. Selon lui, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké n’a pas assumé sa responsabilité en suspendant le Doyen Kanté et ensuite en le révoquant de ses fonctions pour le bonheur de la FSEG.

«Les gens comme le Doyen Papa Kanté sont les affairistes, ils sont dans l’enseignement pour chercher l’argent et pour faire cela, ils passent par plusieurs chemin et ils font tout pour satisfaire leur cupidité », a-t-il révélé. Il a dit clairement qu’ils rejettent la proposition d’une Assemblée extraordinaire de la Faculté comme une solution aux problèmes de la FSEG. «L’Assemblée n’a jamais fonctionné depuis l’élection d’Ousmane Papa Kanté il y a six ans à la tête de la FSEG », a-t-il déclaré. Aux dires du SG Mallé, au cours de la grève illimitée du SNESUP déclenchée le 04 avril 2017, le Doyen de la FSEG a forcé les cours et les évaluations en remplaçant les enseignants permanents par des vacataires de tout bord. Et après la suspension du mot d’ordre de la grève, le Doyen a utilisé la police pour empêcher les enseignants qui ont suivi la grève d’accéder aux salles de cours pour des raisons qui lui sont propres. «Ces comportements du Doyen de la FSEG sont anti pédagogiques et constituent une violation grave de la liberté syndicale que nous condamnons avec la dernière énergie », a-t-il dénoncé.

En outre, il a réclamé sans délai le payement des heures supplémentaires du 1er semestre aux enseignants exclus qui sont majoritairement les militants du SNESUP. «Pire, sur l’état des heures supplémentaires du 1er semestre 2017, le Doyen Pr. Ousmane Papa Kanté et son Vice-doyen George Hady Keita se sont octroyés 540 heures, soient 5 400 000 de francs CFA en un semestre. C’est scandaleux qu’un tel arrêté soit signé par le ministre de tutelle», a-t-il dénoncé. Et de reconnaitre que l’équipe du Doyen Kanté a failli à sa mission qui est la bonne marche de la Faculté pour une formation de qualité des enfants du Mali dans l’éthique et la déontologie sacerdotale. C’est pour cette raison que le SNESUP réclame l’audit à la FSEG qui permettra de faire l’état des lieux des ressources mises à disposition à la dite Faculté et de savoir l’efficacité de sa gestion afin d’en tirer toutes les conséquences y compris des poursuites judiciaires éventuelles.

Pour le SG Mallé, si le ministre arrive à révoquer le Doyen et ses acolytes, le SNESUP suspendra sa grève illimitée. «Nous demandons au président de satisfaire ces revendications surtout la première sinon, nous risquons d’avoir une année blanche. Donc cette fois-ci, nous ne sommes pas entrain de demander une augmentation mais nous voulons chasser les affairistes du milieu universitaire et cela pour le bonheur de la nation», a-t-il précisé.

Seydou Karamoko KONE