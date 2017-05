Un accord a été trouvé le 2 mai dernier, entre le gouvernement et les syndicats signataires de l’accord du 15 octobre sur les revendications des enseignants du préscolaire, du fondamental et du secondaire.

Cet accord met ainsi fin à la grève sur toute l’étendue du territoire national.

En effet, après plusieurs mois de revendications à travers meeting, marches, boycotte des cours, les syndicats des Enseignants et le gouvernement ont enfin trouvé des solutions pour que l’école reprenne en cette période d’examen.

Les 5 points ont fait l’objet d’accords entre le gouvernement et les enseignants. Sur les points 1.2.3 il sera adopté un statut et une grille indication préscolaire spéciale et des enseignements du fondamental et du secondaire.

Une commission tripartite proposera dans un délai de 10 jours un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060.

Le gouvernement s’engage à déposer un projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire annexée sur le bureau de l’Assemblée nationale au cours de la prochaine session parlementaire d’octobre 2017.

La date d’application du statut et de la grille annexée est celle de la promulgation de la loi y afférente. L’indulgence financière de la grille est fixée à 5.600 milliards FCFA.

Sur le point 4 le gouvernement s’engage à régulariser la situation des sortants de l’ENSup.

Cette régularisation concerne les diplômés de 2013 et 2014 qui ont intégré les fonctions de l’Etat et des collectivités territoriales.

Une commission sera mise à cet effet.

Le pallier d’intégration des diplômés de l’Ensup sera défini en fonction de la nouvelle grille. Concernant le point 5, il y aura la conformité et la lecture de l’arrêté N°31-82 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de contestation des différents syndicats sur le projet d’arrêté avant sa signature.

C’est donc, satisfaits de ces accords, que les syndicats ont décidé de mettre fin à leur grève sur toute l’étendue du territoire à partir du mercredi 3 Mai 2017.

A. K