Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Cela semble être le cas de certaines nominations dans le gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga en particulier celle du secrétaire général du Syndicat national de l’éducation et de la culture (SNEC), Maouloud Ben Kattra. En effet, ce syndicaliste indélicat ne manquait pas d’occasion pour se faire remarquer à travers des prises de position en faveur du régime surtout lors des cérémonies en présence des hautes personnalités de notre pays.

De l’avis des observateurs avertis, la nomination du secrétaire général du SNEC, Maouloud Ben Kattra ne surprend guère. Car même l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), la centrale syndicale à laquelle son syndicat est affilié se positionne comme l’organisation syndicale de l’État à travers sa présence dans le Conseil d’administration de toutes les structures étatiques.

Cette situation a forgé une complicité de faite entre le gouvernement et l’UNTM ainsi que tous ses syndicats affiliés, dont le SNEC, au point que ses responsables ne vivent que du syndicalisme, faisant la ronde de département ministériel en département ministériel à la recherche de bons d’essence et de faveur. Pis, l’incapacité des responsables du SNEC de se positionner comme les animateurs d’une organisation de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs du Mali, ils se sont réduits en organisation étatique prenant cause et fait pour tous les gouvernements qui se sont succédé.

C’est d’ailleurs ce qui explique la politique salariale misérable de notre pays soumettant les travailleurs maliens aux pires conditions de travail malgré l’existence de l’UNTM et ses syndicats affiliés depuis plus d’un demi-siècle.

Par ailleurs, dès les premières heures du mouvement de grève enclenché par les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre, le secrétaire général du SNEC, Maouloud Ben Kattra avait entrepris en complicité avec le département de l’éducation, une campagne médiatique pour boycotter ce mouvement dans le seul dessein de réduire les enseignants maliens à la pauvreté. Ainsi, de sources crédibles nous indiquent que le désormais ministre de la Formation professionnelle se pavanait dans les bureaux du ministère de l’Éducation faisant croire que son syndicat, le SNEC pouvait faire échouer le mouvement de grève des syndicats signataires du 15 octobre. Raison pour laquelle dans cette campagne de boycott toutes les chaines étatiques ont été mises à contribution y compris la Télévision nationale et toutes les radios locales de l’ORTM. Donc, rien d’étonnant que le syndicaliste indélicat soit promu ministre dans le dernier gouvernement du régime IBK en guise de récompense pour ses loyaux services dans la tentative de boycott des mouvements de grève dans le secteur de l’éducation. Cette nomination n’est ni plus ni moins le prix de la trahison.

MAMA PAGA