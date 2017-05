La grève de la Santé est certainement entrée dans le Guinness des malheurs au Mali, tant elle aura fait de nombreuses victimes. « Plus jamais ça ! » espère le peuple, celui-là qui n’a pas les moyens d’utiliser les ressources du contribuable pour se faire soigner à l’étranger. Mais rien n’est moins sûr.

En effet, après les épisodes passés, tous soldés par la non application des engagements, les syndicalistes de la Santé n’ont qu’une confiance relative dans les autorités. « On attend de voir ; rien n’a changé pour le moment. On s’est donné un mois d’observation… » murmure-t-on dans le milieu. En termes plus clairs, un retard dans l’application de l’accord pourrait entraîner une nouvelle crise. D’autant plus que la base n’est aucunement satisfaite des dispositions dudit accord, certains allant jusqu’à soupçonner les responsables syndicaux de trahison. Une chose est certaine, une nouvelle crise du genre pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour tous. Et comme on dit, « mieux vaut prévenir… ».

S.HÂ Â Â Â