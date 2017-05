Selon nos sources, le SNESUP et le gouvernement ont bouclé un deuxième round des négociations sans succès. Le deuxième a commencé mardi dernier, pour vite se solder mercredi par un désaccord sur un certain nombre de points, notamment sur l’indice 3000. La proposition faite par le gouvernement serait largement en deçà des attentes du syndicat, mais aussi de ce qui a été proposé aux magistrats, les ‘’Fonctionnaires gâtés ou craints’’ de la République, avec ceux du ministère de l’Economie et des Finances. Même s’il n’y a pas encore d’accord, c’est déjà un bon signe que les deux parties se soient à nouveau retrouvées pour discuter de sujets inévitables.

Globalement la grève est suivie partout sur le territoire national, même si certains enseignants et responsables ont tenté d’affaiblir le mouvement. C’est notamment le cas à la faculté des Sciences Humaines, où l’on peut comprendre que le doyen, M. Temé, vice-président au RPM, ait posé des actes de sabotage, comme la poursuite des évaluations. A la faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), quelques enseignants, proches de l’administration (dite hostile à l’instance dirigeante du SNESUP) ou militants du SNEC ont eux aussi continué à mener leurs activités. Les cours du soir se sont poursuivis aussi ici et là, comme à l’IUG et à la FSEG, entre autres, mais aucun de ces actes n’a eu un impact majeur sur la réussite de la grève. Au contraire, ce manque de solidarité de la part d’une frange marginale ne fait que radicaliser la position de la grande majorité, déterminée à aller jusqu’au bout. Reste à savoir, s’indigne un farouche militant gréviste, « si les traîtres vont renoncer par patriotisme aux avantages attendus du mouvement de grève ».

S.H