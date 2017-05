Le défilé de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a été marqué cette année par une scène de ciment orchestré par l’ancien secrétaire général du syndicat de la défunte Banque de l’Habitat du Mali (BHM), Aguibou Bouaré, non moins secrétaire général du SYNABEF. En effet, contre toute attente, il a fait irruption dans le rang des travailleurs de la Banque malienne de solidarité (BMS) qui défilaient sur le boulevard de l’indépendance.

Comme une sorte de complicité avec le maitre de cérémonie du jour, celui-ci a indiqué que le défilé des travailleurs de la BMS est conduit par son secrétaire général, Aguibou Bouaré. Ce qui est imposture grave au regard de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de la commune IV, rendu le 5 septembre 2016, confirmé par l’appel contre cette ordonnance par la Cour d’appel de Bamako et qui fait de Birama Raphan Sidibé secrétaire général du comité syndical de la BMS. Cette ordonnance de référé ainsi que l’appel qui le confirme défendent à Aguibou Bouaré « l’utilisation du nom du comité syndical de la BMS SA ayant pour secrétaire général Birama Raphan Sidibé ». Ces décisions de justice lui enjoignent également de cesser de troubler ledit comité dans son organisation et dans son fonctionnement, sous peine du paiement « sous astreinte de deux millions de francs CFA par troubles constatés à partir de la notification de la décision de justice ». Il doit donc s’apprêter à payer deux millions pour s’être fait passer secrétaire général du comité syndical de la BMS SA. Car, s’il ne se reconnaissait dû procéder à la rectification auprès du maitre de cérémonie. Lequel a refusé de rectifier malgré l’insistance des travailleurs de la BMS et du vrai secrétaire général. Ce qui laisse croire à une possible complicité entre Aguibou Bouaré et le maitre de cérémonie. Finalement pour éviter de faire ce jour de fête pour les travailleurs, Birama Raphan Sidibé a calmé ses militants pour ne pas gâcher la fête.

En fait, depuis 6 heures 30 minutes, le secrétaire général du comité syndical des travailleurs de la BMS était mobilisé avec ses militants pour prendre part au défilé du 1er mai. Ils étaient presque les premiers sur le lieu du défilé. C’est ainsi que les travailleurs des autres banques sont venus s’ajouter à eux et se sont mis devant ceux de la BMS. Ce qui fut un premier quiproquo entre les banquiers. Un agent de la BICIM a intervenu pour leur dire des rester derrière. En vain. Là encore, le secrétaire général, Birama Raphan Sidibé, est intervenu avec sagesse pour apaiser ses militants. Après cet incident, comme un chevet dans la soupe, lors de la marche, Aguibou Bouaré, en compagnie d’une dame sont sortis de la foule pour intégrer le défilé. C’est là que le maitre de cérémonie, comme si c’était fait à dessein, a insidieusement désigné Aguibou Bouré comme le secrétaire général du comité de la BMS. Il s’en est suivi une vive protestation des travailleurs qui ont soutenu qu’ils ne reconnaissent pas Aguibou Bouaré comme secrétaire général de leur comité syndical. Malgré leur protestation et leur insistance, le maitre de cérémonie de rectifier. Mais ce que ce maitre de cérémonie ne sait pas, c’est que ce n’est pas lui la base. Affaire à suivre.

Youssouf Bamey