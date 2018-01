L’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) a animé une conférence de presse, le mercredi 10 janvier 2018, à la Bourse du travail, afin de démentir les affirmations de Mme le ministre du Travail et de la Fonction publique. Le secrétaire général de l’Untm a rappelé que contrairement à ce que dit Mme Diarra Raky Talla, l’Etat doit encore aux travailleurs en conflit avec Huicoma-Sa la somme de plus de 8 milliards de Fcfa.

Selon le conférencier Yacouba Katilé, secrétaire général de l’Untm, les 2 milliards 100 millions de l’Etat que l’Etat a versés aux grévistes de l’Huicoma-Sa s’inscrivaient dans le cadre de l’apaisement du climat social, et non le paiement total des droits des compressés. Pour M. Katilé, depuis le début des négociations, l’Untm a voulu mettre les choses au clair pour éviter que le doute ne vienne s’installer un beau jour entre le syndicat et ses militants.

D’après le secrétaire général de l’Untm, les ayant-droits sont catégorisés dans la société Huicoma-Sa. Parmi lesquels, il y a les licenciés pour motif économique, des licenciements abusifs dont l’Untm, en son temps, n’avait pas accepté parce qu’ils étaient des syndicalistes. Il s’agissait de 16 personnes à Kati et 33 autres personnes à Koulikoro. Ceux-ci ont été assimilés aux licenciés pour motif économique. À ce lot, s’ajoutaient les saisonniers et partants volontaires à la retraite.

«C’est parce que Koulikoro est à une soixantaine de Km de Bamako et qu’ils ont toujours proféré des menaces de marcher sur Bamako, que les autorités ont traité de façon prioritaire. Mais vouloir camoufler les autres en disant que l’Etat ne doit plus rien aux travailleurs est faux. Je dis à Mme le ministre du Travail et de la Fonction publique que l’Etat doit encore plus de 8 milliards aux compressés», a martelé le secrétaire général de l’Untm, M. Katilé.

À en croire Seydou Diarra, l’un des membres de la commission ah-doc, le rapport qui a permis à l’Huicoma de faire le calcul des droits est très lié à la Cmdt, à travers un accord d’établissement selon le plan social de la Cmdt. Dans le plan social de la Sotelma comme celui de l’Huicoma qui n’a pas pu être signé, il est consigné que le plan social sera assuré par l’Etat. «Quant aux 2 milliards 100 millions de Fcfa, l’Untm n’a pas été associée à son partage et ne saurait être responsable de la mauvaise gestion de cet argent. Cependant, dire que l’Etat ne doit plus rien à ces travailleurs est faux», a expliqué M. Diarra.

Gabriel TIENOU

Commentaires via Facebook :