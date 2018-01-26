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Ce qui a été dit par les émissaires de la CMA à la 14ème session permanente de l’ONU
Parmaliweb
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MÉTÉO - TEMPS À BKO ET ENVIRONS
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👦 LES BATARDS SUISSES! SANS VERGOGNE BANQIERS EHONTES FINANCENT CETTE MERDE LE BUT? LES RESSOURCES! ET LE TOUAREG QUI EST UN TURQ PERDU DANS LE DESERT DU SAHARA SE VEUT MERCENAIRE ET REVE DE NOUS DEPOSSEDER DE NOTRE TERRE COMMUNE A TOUTES LES COMMUNITEES👦
👦VOYEZ CHERS AMIS, L AFRIQUE C EST DE LA MEDITERRANEE AU CAP DU CAP
VERT A MADAGASCAR! MAIS CES BATARDS D ARABES ET DE JUIFAUX EUROPEENS ONT CONSPIRE A FAIRE DU SAHARA TERRITOIRE ARABE, MEME LES TOUAREGS ET KABILES BERBERES QUI NE SONT QUE DES METISSES NEGRES SE BATTENT CONTRE EUX!….EN MEME TEMPS LES JUIFAUX EUROPEENS SONT ALLES ENTAMER NOTRE CONTINENT AU SUD VERS LE NORD, SI CE N EST LA RESISTANCE DES ZOULOUS AUTRES SCHONA ET LES PEUPLES BRAVES ET ENDURANT L AFRIQUE SERAIT DEJA EUROPARABIQUE OU EROP=AROP=EROB=ARAB=EBER=EBRE! CES FILS D ABRAHAM VEULENT SE PARTAGER L AFRIQUE ETSURTOUT NE VOUS TROMPEZ PAS LA DESSUS ILS COLLABORENT L UN A TRAVERS COLONISATIONS ET LOIS INTERNATIONALES ET L AUTRE A TRAVERS LE TERRORISME ISLAMIQUE QUI PERDURE DEJA DES SIECLES 👦
👦🔆LEVEZ VOUS PEUPLES PHARAONIQUES ANIMISTES ET HUMANISTES🔆👦