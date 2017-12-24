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ORTM / Journal TV du 23 Décembre 2017
Parmaliweb
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MÉTÉO - TEMPS À BKO ET ENVIRONS
BAMAKO, MALI
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Nous disons et rappelons que la vérité fait mal aux malhonnêtes et les met hors d’eux mais apaise et rend heureux les honnêtes
1)Nous disons et rappelons tout le monde sait avec 1brin d’honnêteté même les tarés idiots de naissance et ceux qui refusent de connaitre la vérité d’1chose d’1situation pour des raisons primaires égoïstes partisanes que
*DANS LES VRAIES DÉMOCRATIES PERSONNE N’EST AU DESSUS DE LA LOI ET IL N’Y A PAS DE COMPROMISSION D’ACCOMMODEMENT DE GRIVÈLERIE DE FILOUTERIE AVEC L’IMPUNITÉ
2)Nous disons et rappelons tout le monde sait avec 1brin d’honnêteté même les tarés idiots de naissance et ceux qui refusent de connaitre la vérité d’1chose d’1situation pour des raisons primaires égoïstes partisanes que
*PAR CONTRE DANS LES DÉMOCRATIES BANANIÈRES DITES DES TROPIQUES TELLE LE MALI L’INJUSTICE L’INIQUITÉ L’INÉGALITÉ SONT REINES
*LA COMPROMISSION L’ACCOMMODEMENT LA GRIVÈLERIE LA FILOUTERIE AVEC L’IMPUNITÉ SONT REINES SONT DE MISE
3)Nous disons et rappelons Ainsi
*LES TOUAREGS DE MNLA ET CONSORTS LES BANDITS SANS FOI NI LOI VOLEURS VIOLEURS TUEURS ÉGORGEURS HANDICAPEURS Á VIE SUR DES BASES RACIALE TRIBALE PARESSEUX « CHEVAL DE TROIE » IMPÉNITENTS
TOUJOURS COLLABOS DES ENNEMIS DE LEUR MALI ET QUI SE SONT ASSOCIÉS AUX VOYOUS DE FAMEUX TERRORISTES FAUX DJIHADISTES FAUX ISLAMISTES ET CONSORTS POUR TUER ÉGORGER HANDICAPER Á VIE POUR VIOLER POUR OCCUPER LE BASSIN DE TAOUDÉNI
VAGUENT LIBREMENT Á LEURS BESOINS SE LA COULENT DOUCE AVEC LEURS FAMILLES
ET LE COMBLE ILS SONT MEMBRES DU GOUVERNEMENT ILS SONT LOGÉS NOURRIS AUX FRAIS DES PARENTS DES PAUVRES SOLDATS ET PAUVRES MALIENS ET MALIENNES QU’ILS ONT TUÉ ÉGORGÉ VIOLÉ HANDICAPÉ Á VIE
ET POUR LA CÉRISE ILS VONT COMMANDER ET GOUVERNER LES PAUVRES PARENTS DE LEURS VICTIMES AVEC LA MISE NE PLACE DES GOUVERNANCES INTÉRIMAIRES
ET TOUT CELA AU NOM DE SOIT-DISANT ACCORDS BIDONS ET DE FOUTAISE POUR DES RÉCONCILIATIONS BIDONNES ET DE FOUTAISE
*LES BÉRETS ROUGES OFFICIERS ET SOLDATS FAMILIAUX CLANIQUES POLITIQUES ENFANTS FRÈRES MARIS PARENTS DES POLITIQUES QUI GOUVERNENT QUI ONT GOUVERNÉ LE MALI
VAGUENT AUSSI TRANQUILLEMENT Á LEURS BESOINS ET SE LA COULENT DOUCE AVEC LEURS FAMILLES
ET NE SONT POINT INQUIÉTÉS POUR AVOIR ATTRAPÉ ET TUÉ DES PAUVRES SOLDATS BÉRETS VERTS ISSUS DE FAMILLES PAUVRES DANS LES RUES DANS LES SOTRAMAS ET ASSIS PAISIBLEMENT DEVANT LA RTM
ET TOUT CELA PARCE QU’ILS ONT ÉTÉ ENVOYÉS (POUR TUER SANS AUCUN ÉTAT D’ÂME LES BÉRETS VERTS) PAR LES LETTRÉS MUTANTS ET MUTANTES POLITIQUES QUI VOULAIENT RECUPÉRER LEUR POUVOIR QU’ILS ONT ABANDONNÉ DANS LEUR FUITE DEVANT DES BÉRETS VERTS QUI VOULAIENT LEUR PARLER DE VIVE VOIX CONCERNANT LA DÉLIQUESCENCE DE L’ARMÉE
*ATT ANCIEN CHEF SUPRÊME DES ARMÉES GÉNÉRAL PÉPINIÈRE FUYARD DÉSERTEUR ABANDONNANT SES TROUPES AUX FRONTS DE COMBATS CONTRE LES ENNEMIS DE SON MALI AVEC DES ARMES OBSOLÈTES
DÉTOURNANT AVEC SON GOUVERNEMENT LES FONDS ALLOUÉS Á L’ÉQUIPEMENT DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE SON MALI
QUI ONT TENTÉ DE DIVISER L’ARMÉE MALIENNE EN ENVOYANT LES BÉRETS ROUGES TUER LES BÉRETS VERTS QUI ONT TUÉ EN RÉPLIQUE DES BÉRETS ROUGES
QUI SONT RESPONSABLES DE LA DÉLIQUESCENCE DES FORCES ARMÉES ET DE LEUR MALI EN BOUFFANT LES DENIERS PUBLICS ET QUI N’ONT HÉSITÉ Á LANCER Á LA FACE DU PEUPLE MALIEN BÈ BI BA BLO
QUI ONT ÉTÉ COMPLICES DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ EN LAISSANT LES FRONTIÈRES NORDS DE SON MALI AUX MAINS DES ASSASSINS DES CRIMINELS TUEURS VIOLEURS HANDICAPEURS Á VIE SUR DES BASES RACIALES TRIBALES TRAITES COLLABOS IMPÉNITENTS DES ENNEMIS DE LEUR MALI DE MNLA ET CONSORTS QUI ONT LAISSÉ RENTRER ET QUI SE SONT ASSOCIÉS AUX VOYOUS DE FAMEUX TERRORISTES FAUX DJIHADISTES FAUX ISLAMISTES MAINTENANT EXTRÉMISTES VIOLENTS SELON LEURS MAITRES ET COMMANDITAIRES POUR COMMETTRE DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
QUI ONT ÉTÉ COMPLICES DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ EN RECEVANT Á BRAS OUVERTS AVEC BAGAGES ET SURTOUT AVEC LEURS ARMES LES SOLDATS ET OFFICIERS DE LA GARDE PRÉSIDENTIELLE DE KHADAFI (CONTRE MONNAIE SONNANTE ET TRÉBUCHANTE) QUI ONT RETOURNÉ LEURS ARMES CONTRE SON MALI EN S’ASSOCIANT AUX VOYOUS DE FAMEUX TERRORISTES FAUX DJIHADISTES FAUX ISLAMISTES POUR COMMETTRE DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
SONT ACCUEILLI REÇU Á BRAS OUVERTS AVEC TOUS LES HONNEURS OCCUPENT DES POSTENT IMPORTANTS ET SE LA COULENT DOUCE AVEC LEURS FAMILLES
ET CELA AU NOM D’UNE RECONCILIATION NATIONALE BIDONNE ET DE FOUTAISE UNIQUEMENT ET UNIQUEMENT PARCE QU’ILS SONT MEMBRES AFFILIÉS ADEPTES MEMBRUS DU MÊME CLAN DES ENFANTS ÉGOISTES MÉCHANTS CUPIDES MALHONNÊTES INGRATS BOUFFEURS IMPÉNITENTS NOTOIRES DES DENIERS PUBLICS ET DONS
*LES BÉRETS VERTS DE SANOGO GÉNÉRAL PÉPINIÈRE RAMASSEUR DE POUVOIR ET SES SOUDARDS QUI ONT TUÉ EN RÉPLIQUE DES BÉRETS ROUGES OFFICIERS ET SOLDATS FAMILIAUX CLANIQUES
DOIVENT DONC ÊTRE AUSSI LIBRES ET VAGUER LIBREMENT Á LEURS BESOINS ET SE LA COULER DOUCE AVEC LEURS FAMILLES COMME LES AUTRES
ET CELA AUSSI AU NOM D’UNE RECONCILIATION BIDONNE ET DE FOUTAISE
Á MOINS QU’ILS SOIENT MAINTENUS EN PRISON PARCE QUE NON PARENTAUX NON CLANIQUES NON ACCORDS BIDONS DE FOUTAISE NON RÉCONCILIATIONS BIDONNES DE FOUTAISE MAIS PARCE QU’ILS ONT TUÉ PAR RÉPLIQUES DES BÉRETS ROUGES PARENTAUX CLANIQUES POLITIQUES
*LES VOLEURS DE CABRIS DE PINTADES etc LES TUEURS ET ASSASSINS PAR CRISES DE JALOUSIE etc DOIVENT AUSSI ÊTRE LIBRES ET SE LA COULER DOUCE AVEC LEURS FAMILLES
Á MOINS QU’ILS NE SOIENT NI ACCORDS BIDONS ET DE FOUTAISE NI RECONCILIATIONS BIDONNES ET FOUTAISE NI MEMBRES CLANIQUES NI FAMILLIAUX DE LA BOUFFE DES DENIERS PUBLICS ET DONS
4)Nous disons et rappelons AINSI VA Le PAUVRE MALI MUTÉ DE LA DÉMOCRATIE BANANIÈRE DITE DES TROPIQUES DE L’INJUSTICE DE L’INIQUITÉ DE L’INÉGALITÉ 2POIDS 2MESURES REINES DE LA COMPROMISSION DE L’ACCOMMODEMENT DE LA GRIVÈLERIE DE LA FILOUTERIE QUI SONT DE MISE AVEC L’IMPUNITÉ des lettrés mutants présidents chefs de partis députés magistrats juges maires Hommes en armes sociétés civiles religieux rebelles cheval de Troie et leurs supporteurs et supportrices mutés ENFANTS INGRATS ÉGOISTES MÉCHANTS CUPIDES LAXISTES CYNIQUES IMPÉNITENTS NOTOIRES DE LEUR MALI
5)Nous disons et rappelons pourtant leur Mali les a vu naitre grandir nourri et croyait bien faire en les envoyant dans les meilleures écoles et universités des soit-disant amis ennemis les Autres d’Arabie les Autres des Amériques les Autres d’Asie les Autres d’Europe les Autres du Maghreb aux fins qu’ils soient travailleurs honnêtes qu’ils aient 1amour profond pour leur Mali partout où ils se trouvent qu’ils instaurent la démocratie vraie de justice d’égalité des chances de tous les maliens et maliennes lambda qu’ils se comportent d’égal à égal avec les « Autres » sans complexe pour la défense des intérêts de leur Mali dans cette compétition mondiale économico-politico-militaire-religieuse-raciale où tous les coups sont permis sans aucun état d’âme pour asservir soumettre déposséder l’Autre
Nous disons et rappelons et insistons « MAIS QUE NON IL Y EUT PLUS TÖT Á JAMAIS ET POUR TOUJOURS LEUR MUTATION NÉGATIVE NÉFASTE POUR LEUR MALI »