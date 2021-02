Les locaux de la salle Massa Makan Diabaté de Kayes ont accueilli du 25 au 26 février 2021, la 2e étape des travaux de restitution des séminaires émergence pour une vision concertée des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.

Fidèle à son combat pour l’émergence des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme au Mali, Kadiatou Konaré, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme poursuivent sa tournée de découverte et d’encouragement des acteurs culturels du Mali.

À Kayes, dans la première région du Mali, elle a procédé au lancement de la seconde étape des travaux de restitution des séminaires « émergence », jeudi 25 février 2021.

Le but de ces deux jours de séminaire est d’arriver à élaborer des actions prioritaires pour promouvoir les secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme. Pour leur émergence, il faut une synergie d’action, selon Mme la ministre. Elle estime que cette synergie « permettra de générer des intrants au tourisme et créer des richesses et d’emplois pour les jeunes, socle de la paix et de cohésion sociale ».

Boubacar Fofana, conseiller technique chargé de la culture de l’artisanat et du tourisme au conseil régional de Kayes confirme cette vision de Mme la ministre sur la culture, l’artisanat et le tourisme. Selon ses précisions,« la culture en relation avec le tourisme reste un axe important pour le développement économique de notre pays ».

Pour un développement socio-économique durable, le Mali doit se fonder non seulement sur l’agriculture, mais aussi sur les secteurs de la culture et du tourisme, a indiqué M. Fofana.

Rappelons que cette initiative de Mme la ministre a été lancée le 27 novembre 2020 au Centre international de conférences de Bamako (CICB). À travers elle, elle entend donner un nouveau souffle à ces secteurs qui bénéficiaient peu de considérations. Kadiatou Konaré est sur un terrain bien connu.

