Le stade municipal de Koutiala a vibré du 10 au 17 février dernier au rythme de la 6ᵉ édition du Festival de Brassage Culturel et Artistique de Koutiala (FECAK). Placé sous le thème : « La diversité culturelle, facteur de paix et de cohésion », l’événement a été présidé par le gouverneur de la région, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières. Cette année, la foire d’exposition a connu un succès sans précédent, avec plus de 100 stands dédiés non seulement aux produits locaux, mais aussi à une large variété de marchandises proposées par les commerçants. L’affluence record enregistrée lors de cette 6eme édition du FECAK témoigne de l’importance grandissante de l’événement et de son impact sur le développement économique et culturel de la région.

Durant trois jours, le festival a offert un programme riche, d’animations folkloriques, prestations artistiques et spectacles culturels, avec plus de 30 artistes réunis sur scène pour célébrer l’identité et le patrimoine local. En seulement 6 éditions, le FECAK s’est imposé comme un événement majeur du calendrier culturel malien. Il se veut une véritable vitrine des traditions du peuple Mianka, mettant en avant ses instruments de musique et ses chants traditionnels. Cette année, en plus du thème central sur la paix et la cohésion sociale, le festival a abordé d’autres enjeux majeurs. Parmi eux, une formation dédiée aux élus locaux de la région de Koutiala, axée sur l’appropriation des textes législatifs et réglementaires en faveur de la culture et des arts au sein des collectivités. Outre les concerts et spectacles, les festivaliers ont pu profiter de plusieurs activités : Une foire d’exposition qui a enregistré plus de 100 stands, mettant à l’honneur l’artisanat et les produits locaux. Une visite guidée des sites et quartiers de Koutiala, baptisée « Yala Yala Tours »; des concerts géants, réunissant des artistes de divers horizons.

Pour Adama Konaté, promoteur du festival, le FECAK est avant tout un moteur de développement socio-économique et culturel pour la région. « Les festivals sont essentiels pour la promotion du développement local. Ils offrent une visibilité aux territoires, renforcent leur attractivité et contribuent à leur rayonnement », explique-t-il. Il estime que Koutiala, riche en traditions et en culture, mérite d’être mieux connue et valorisée. Selon lui, cet événement participe du renforcement de l’image de la ville en tant que destination culturelle incontournable. Durant trois jours, le FECAK a accueilli de nombreux artistes de divers horizons. Parmi eux : Keita Flow, Group OWO, Wassoulou Groove, Oumou Dembe Kouyaté, Amanar de Kidal, Faiza, Levizi 501, Mastan Dougoune, BB KJ, Boucalele, Sahel Roots, Adji Ka Djeneba et Yacou B. Les artistes locaux ont également eu l’occasion de partager la scène avec ces talents reconnus. Offrant ainsi un spectacle inédit qui a conquis le public. Avec cette édition, le Festival de Brassage Culturel et Artistique de Koutiala a une fois de plus prouvé que la culture est un puissant vecteur de paix et de cohésion sociale. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition !

Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

