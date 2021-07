Maeva Palace de Bamako a abrité, le jeudi 15 juillet 2021, les travaux du forum national de transfert à l’État, des outils de sécurisation foncière et gestion démocratique des ressources naturelles. Ledit forum est organisé par le consortium du Programme «Gouvernance Locale Démocratique» composé de 4 ONG internationales à savoir : l’Aide de l’Église Norvégienne (AEN), Diakonia, Helvetas Swiss Intercoopération (HSI) et Organisation Néerlandaise de Développement (SNV). L’objectif principal de ce forum était de transférer à l’Etat, les outils de sécurisation foncière et autres dispositifs de prévention et de gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles élaborées avec l’appui du programme GLD, après 15 années d’intervention au Mali.

La cérémonie d’ouverture du forum était présidée par le représentant du ministre du développement rural, Salim CISSE, en présence du Directeur Pays de l’ONG Internationale Suédoise Diakonia, Nicolas SIDIBE du représentant de l’Ambassade de Suède au Mali, Désiré BALLO et d’autres personnalités. Intervenant en ligne lors de ce forum, Madame Johana, Directrice Régionale Adjointe de Diakonia Afrique, a fait savoir qu’en matière de consolidation de la paix, les commissions foncières et les comités de veille citoyenne constituent désormais des organes importants de prévention et de résolution des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles, de la terre, et demeurent un espoir de rapprochement entre les décideurs et les populations en milieu rural. Selon elle, la mise en place des Commissions Foncières (CoFo) a permis de renforcer l’autorité et la légitimité des chefs traditionnels qui s’impliquent dans la gestion des conflits sans référence aux tribunaux. « Diakonia réitère à l’Etat malien, sa disponibilité à soutenir les actions de promotion des droits humains, de la bonne gouvernante, de la justice genre pour un développement inclusif et durable du Mali », a-t-elle dit.

Pour sa part, le représentant de l’Ambassade de Suède au Mali, Désiré BALLO, a indiqué que le programme GLD (Gouvernance Locale Démocratique) a été un laboratoire d’apprentissage. « Au-delà des réalisations physiques au profit des populations maliennes, le programme a permis d’apprendre et de produire des résultats significatifs sur des thématiques transversales comme le genre, la prise en compte de la sensibilité aux conflits, l’intégration de l’environnement, la prise en compte de la redevabilité », a-t-il dit.

Quant au représentant du ministère du développement rural, Salim Cissé, il a invité les structures gouvernementales à œuvrer pour la prévention et la gestion des conflits au Mali. «Il convient aux structures gouvernementales de s’approprier de tous les acquis obtenus au cours de cette fructueuse coopération et les consolider ; particulièrement : les outils de sécurisation foncière et les dispositifs de prévention et de gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles et autres documents de transaction ; les acquis du programme GLD», a-t-il souligné. Il a rappelé que le Programme GLD a été mis en œuvre au Mali depuis 2005 par un consortium de quatre ONG que sont : DIAKONIA, l’Organisation Néerlandaise de Développement (SKV), Aide de l’Eglise Norvégienne (AEN), Helvétas Swis Intercoopération. Selon lui, l’un des objectifs du programme GLD est le renforcement des dispositifs de proximité de gestion foncière et de contrôle citoyen de la gestion des ressources naturelles.

Au cours de la cérémonie d’ouverture du forum, il y a eu la présentation d’un sketch sur la protection de l’environnement et la projection du film de capitalisation des 15 années du programme GLD.

Aguibou Sogodogo

