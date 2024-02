En se retirant du bloc de la CEDEAO avec ses deux alliés du Burkina Faso et du Niger (AES), le Mali plombe sa foi en le projet d’intégration du continent africain.

Le Mali a toujours clamé haut et fort sa foi et sa vision panafricaniste et son engagement à construire les Etats unis d’Afrique. C’est dans ce sens que le président Modibo Kéita fut, avec son homologue ghanéen, le président Kwamé N’Krumah, l’un des leaders africains les plus écoutés de cette lutte pour le rayonnement du continent noir. Il ne cessait alors d’appeler à l’unité africaine pour faire face aux défis du néocolonialisme et du développement.

Dès lors, on se demande ce qui peut justifier qu’un pouvoir de Transition malien puisse décider du retrait du pays de la CEDEAO. Surtout que le Mali est l’un des pères fondateurs de cette organisation. Or, en se retirant de la CEDEAO, le Mali et ses alliés burkinabé et nigérien fragmentent le bloc sous-régional, et, par ricochet, fragilisent la dynamique unitaire du continent. Car, comme le souligne l’ancien Premier ministre Moussa Mara, l’unité africaine repose sur la consolidation des blocs régionaux comme la CEDEAO, la CEAC, la SADEC, etc. « En quittant la CEDEAO, le Mali se met à l’extérieur de l’entité régionale et semble opter contre la volonté de construction de l’unité africaine », ont relevé plusieurs acteurs politiques. Ce qui conforte ce scepticisme des opérateurs économiques, qui réaffirment la sagesse populaire selon laquelle « l’union fait la force ». Comment cela peut-il en être autrement dans le contexte actuel de mondialisation, où différents Etats cherchent à se donner la main et conjuguer leurs efforts pour des politiques communes dans divers domaines ? Le Mali a-t-il renoncé à sa vision panafricaniste, qui pousse à faire du continent un bloc soudé pouvant impacter dans le concert des Nations ? Comment l’engagement panafricaniste du Col Assimi Goïta peut-il prospérer dans une dynamique désintégration ? C’est dans ce sens que des activistes panafricanistes s’interrogent sur le bien-fondé de cette décision des dirigeants de l’AES. Ils soulignent que l’AES aurait pu mener sa lutte pour la reconquête de la souveraineté des peuples au sein de la CEDEAO tout en appelant les dirigeants du continent à un changement de mentalité. C’est pourquoi l’on se demande si la décision de retrait de ces pays de la CEDEAO est irréversible ou pays. Même si le Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso estime que cette sortie de la CEDEAO est définitive, cela suscite encore doute et scepticisme chez nombre d’acteurs et observateurs.

Boubou SIDIBE /maliweb.net

Commentaires via Facebook :