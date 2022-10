Actif sur le terrain de la paix depuis le déclenchement de la crise sécuritaire de 2012, Cissé Oumar Hamama Ansari est un cadre Kel Ansar initiateur de plusieurs rencontres d’échanges sur la Paix. Quelques jours après l’organisation d’une conférence débat organisée par la Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA) qu’il préside dans le cadre de la SENARE, il s’est déroulée une autre rencontre visant à ramener la paix au Mali. Organisée cette fois-ci par la tribu Kel ansar qui est différente de la CKAA, nous avons approché le Président de la CKAA pour recueillir ses impressions sur ladite rencontre qui avait pour thème : « Chefferie et légitimité traditionnelle ».

M.Cissé Oumar Hamama Ansari a tenu avant toute chose à préciser que leur association n’est pas initiatrice de ladite rencontre. Toutefois, il estime que « la coordination Kel Ansar et Alliés adhère et ne peut que se réjouir de toute initiative œuvrant dans le renforcement de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble quel que soit l’initiateur ou l’initiatrice ».

Qui est Cissé Oumar Hamama Ansari ?

Cissé Oumar Hamama Ansari : Je suis citoyen malien, cadre kel Ansar qui aime son pays et qui se bat pour la paix. Je voudrais attirer votre attention que je ne suis ni chef de village, ni chef de quartier encore moins chef de fraction constitués au plan légal par des actes administratifs. Je ne suis pas aussi chef de tribu abrogée depuis l’Indépendance du Mali et qui étaient d’ailleurs des organisations du colonisateur.

Je préside une association légale muni d’un récépissé qui a pour devise : Ensemble pour la paix, la bonne gouvernance, le développement local et la cohésion sociale entre toutes les communautés. L’appellation Kel Ansar, se justifie par le fait que l’initiative soit venue de cadres et ressortissants majoritairement Kel Ansar de l’intérieur comme de l’extérieur qui ont décidé avec leurs amis et alliés de contribuer à la Stabilité et au vivre ensemble au développement local et à la bonne gouvernance facteurs liés à la paix.

Président, quelle appréciation faites-vous de la conférence de la tribu Kel Ansar qui est intervenue quelques jours après celle que vous avez organisée et que préconisez-vous pour une paix durable au Mali ?

Cissé O.H.A : il faut noter que pour le premier volet de votre question que la coordination Kel Ansar et Alliés adhère et ne peut que se réjouir de toute initiative œuvrant dans le renforcement de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble quel que soit l’initiateur ou l’initiatrice. Il est important que le pouvoir et les mouvements armés œuvrent beaucoup plus aux côtés de nos communautés, car il est évident que chacun déclare que sa priorité reste la sécurisation des populations et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire.

Les mouvements armés prétendent sécuriser les populations de l’Azawad, les Peuls et les dogons du Centre, mais de nos jours la sécurité demeure toujours une préoccupation majeure de nos communautés, quand bien même que c’est le rôle régalien des autorités.

Faut-il plus de dialogue ?

Cissé O.H.A : Incontestablement, il faut un dialogue avec tous les Maliens quel que soit leurs races ou religions, raisons des conflits dans lesquels ils sont engagés. Pour ce faire, il faut rappeler que le Mali regorge d’éminentes personnalités qualifiées en matière de médiation et qui sont connues de tous. Je tiens également à souligner qu’au niveau local, il y a des personnes ayant des talents cachés en la matière et qu’il est important qu’elles soient dénichées afin d’être utilisées dans le domaine de la médiation pour atteindre la Paix.

Il est nécessaire d’organiser des rencontres Inter et Intracommunautaire inclusives regroupant l’ensemble des Chefs de villages, de quartiers, de fractions, et les Cadis, Imams, leaders chrétiens (évêques et pasteurs) personnes Ressources, représentants d’associations et partis politiques par cercle et par région qui choisiront cinquante parmi eux qui les représenteront à une rencontre Nationale sous l’égide des plus hautes autorités pour dégager des voies et moyens susceptibles de ramener une paix définitive dans notre pays. De mon point de vue, ils sont les plus accrédités pour ce travail.

Votre mot de la fin

Cissé O.H.A : C’est une invite à toutes les Maliennes et à tous les Maliens à l’unisson autour de notre bien commun le Mali, pour qu’il redevienne ce Pays havre de paix, stable, prospère, développé et envié de tous.

Cheick B Cissé/Le Wagadu

Commentaires via Facebook :