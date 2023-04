Attaque terroriste à Sévaré : le bilan fait état de 10 morts et 61 blessés

Le Gouvernement de la Transition informe l’opinion que depuis quelques jours, il est constaté un regain d’incidents terroristes perfides dont le plus récent a été la tentative d’attaque complexe contre la zone aéroportuaire de Sevaré avec des véhicules kamikazes, aujourd’hui le 22 Avril 2023 à 05h30. Grâce à la détermination légendaire de nos vaillantes Forces Armées, opérant exclusivement avec leurs moyens, les assaillants ont été mis en déroute avec la neutralisation de 28 terroristes. Au cours de l’incident, la déflagration ayant entraîné l’effondrement de quelques maisons, a fait 10 morts et 61 blessés, tous des civils.

Le même jour, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont détruit respectivement un sanctuaire terroriste à Mourdiah, puis neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni, lorsqu’ils coordonnaient des attaques contre les populations et les FAMa.

Par ailleurs, aujourd’hui à la suite d’une opération classique de surveillance aérienne de Bamako, les FAMa déplorent le crash d’un hélicoptère de l’armée de l’air ayant entraîné la mort de trois militaires membres de l’équipage et fait six blessés civils qui se trouvaient dans la zone de l’accident.

Le Gouvernement de la Transition souligne que les mesures ont été immédiatement déployées pour assurer la prise en charge médicale et humanitaire de toutes les victimes. En outre, le Gouvernement prie pour le repos des âmes des disparus civils et militaires, présente ses condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Après analyse, le Gouvernement de la Transition note que ces récents incidents terroristes synchronisés relèvent d’une même planification diabolique, en vue d’annihiler la volonté des Autorités de la Transition à poursuivre la Refondation et la sécurisation du Mali, conformément à la vision de SE le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Le Gouvernement de la Transition demande au Peuple malien de redoubler de vigilance face à cette tentative désespérée consistant à saper notre moral, au moment où les succès opérationnels engrangés dans la lutte contre le terrorisme sont de plus en plus éclatants.

Le Gouvernement de la Transition félicite les FAMa pour leur professionnalisme et réitère l’engagement devant le Peuple souverain du Mali que rien ne pourra dévier les Autorités de la Transition dans l’atteinte de tous ses objectifs, notamment la neutralisation totale des terroristes, ni empêcher la marche du Mali vers la prospérité et le développement.

Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens !

Bamako, le 22 avril 2023

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,

Colonel Abdoulaye MAIGA

Chevalier de l’Ordre National

Télécharger (PDF, 321KB)

Commentaires via Facebook :