Communiqué de presse : L’USAID Octroie Quatre Millions de Dollars au Programme Alimentaire Mondial pour la COVID-19 au Mali

Bamako, Mali – Le 07 août 2020, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a octroyé une subvention de quatre millions de dollars au Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Mali pour aider à atténuer les effets négatifs de la COVID-19. L’accord de subvention permettra de fournira une aide alimentaire à plus de 196.000 maliens en insécurité alimentaire dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Ménaka, Gao et le district de Bamako.

En coordination avec le gouvernement malien, l’USAID et le PAM apporteront, en outre, un appui en aide alimentaire d’urgence aux patients hospitalisés et aux personnes mises en quarantaine à travers le pays pendant 14 jours. Ils distribueront du savon aux ménages vulnérables afin qu’ils soient mieux équipés pour se laver les mains et aider à prévenir la propagation de la COVID-19.

« Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds du Programme Alimentaire Mondial (cf : https://www.wfp.org/funding/2020) et nous sommes très heureux d’annoncer cette nouvelle contribution de 4 millions de dollars en assistance alimentaire au Mali. Cette assistance fournie par l’USAID bénéficiera aux maliens à travers le pays ainsi qu’à de nombreuses personnes qui ont été touchées par la pandémie de la COVID-19 », a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Monsieur Dennis Hankins.

Les effets combinés de l’insécurité et des conditions météorologiques extrêmes au Mali ont affecté 8,2 millions de personnes. Les États-Unis avaient déjà fourni aux citoyens les plus vulnérables du Mali plus de 102 millions de dollars d’aide humanitaire au cours de l’année fiscale 2019 et 2020 ; ceci bien avant l’arrivée de la pandémie. La COVID-19 a aggravé la crise humanitaire au Mali. Pour limiter les effets de la COVID-19, le peuple américaina octroyé 13,8 millions de dollars supplémentaires en aide humanitaire et en aide au développement depuis le mois de mars où les premiers cas du Mali avaient été enregistrés.

Le peuple américain soutient le Mali dans sa lutte contre la COVID-19 de nombreuses manières, notamment par des messages de prévention, par le renforcement des systèmes d’alerte précoce ainsi que le renforcement des capacités du pays à prévenir etcontrôler les infections dans les établissements de santé. L’aide des États-Unis dans le cadre de la COVID-19 consiste à former et à mobiliser des équipes de surveillance communautaire et d’intervention d’urgence à travers le pays pour détecter les infections, suivre les contacts et aider les personnes infectées à obtenir rapidement des soins appropriés.

Grâce à la générosité du peuple américain, l’USAID fournit de l’équipement et de la formation pour aider à la gestion du Numéro Vert (#36061) du Mali. L’agence contribue aussi à protéger les maliens contre la COVID-19 en améliorant l’assainissement et l’hygiène, en soutenant des cliniques mobiles, en renforçant la capacité des laboratoires à effectuer des tests et aider à prévenir et à contrôler les infections le long des routes de fretet aux points d’entrée tels que les aéroports et les postes frontaliers. Cette aide s’appuie sur des décennies d’investissements du gouvernement américain au Mali lesquels représentent plus de 3,2 milliards de dollars au cours des 20 dernières années, dont plus de 807 millions de dollars destinés à la santé.

