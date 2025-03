Dans le cadre de la digitalisation de l’administration publique malienne, sous le leadership de Son Excellence Le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a mis en place une solution informatique sécurisée dans les Missions diplomatiques et consulaires, en parfaite collaboration avec les Ministères sectoriels et Services concernés, notamment : les Ministères en charge de l’Administration territoriale ; de la Sécurité; des Finances; des Maliens établis à l’extérieur ; de la Communication ainsi que les Services de la Présidence.

Cette solution numérique, entièrement sécurisée, permet à nos Missions diplomatiques et consulaires d’offrir à l’ensemble des usagers, tant nationaux qu’étrangers, des services consulaires plus accessibles, de qualité et dans le respect strict des données personnelles. Parmi les documents qui feront, désormais, objet de demandes ou de rendez-vous en ligne, figurent, entre autres, les actes d’état civil, les documents administratifs, les documents d’identité et de voyage.

En étroite coordination avec le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la solution numérique retenue met en place un système automatisé et sécurisé de demande et de délivrance des visas d’entrée uniformisés au Mali.

Dans ce cadre, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a le plaisir d’informer l’opinion publique que la solution informatique sécurisée sera opérationnelle à compter du mardi, 11 mars 2025 à travers le portail :

https://www.diplomatiemdc.gouv.ml/vitrine/ Ledit portail orientera les usagers vers l’Ambassade ou le Consulat compétent pour les formalités à accomplir en vue du service sollicité.

Pour des informations complémentaires ou face à des difficultés opérationnelles, les usagers sont priés d’envoyer un message à l’adresse suivante : contact.mdc@diplomatie.gouv.ml ou de s’adresser à l’Ambassade ou au Consulat de leur juridiction.

Koulouba, le 10 mars 2025

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI.

Commentaires via Facebook :