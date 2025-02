Les rideaux sont tombés sur le tirage de la Tombola de la campagne DAT de CORIS BANK INTERNATIONAL MALI qui s’étendait sur 6 mois, du 1er Juillet au 31 Décembre 2024. Les trois (03 gagnants ont reçu leurs récompenses lors d’une cérémonie au sein de la Banque.

Les récipiendaires ont été retenus suite à un tirage au sort effectué en présence d’un Huissier. La condition consistait à faire un dépôt minimum d’un million de FCFA en termes de DAT sur son compte bancaire à CORIS BANK INTERNATIONAL MALI pendant la durée de la campagne.

Les gagnants sont :

1er prix, Madame DIAMILATOU GOUDROUN MAIGA : un véhicule neuf de marque CHANGAN, CS 15 ;

2è prix, CIF ASSURANCE VIE : un séjour de 10 jours à Dubaï tous frais payés ;

3è prix, Madame AISSATA LOUIS KEITA : un bon d’achats Euro Décor d’une valeur de 500 000F CFA.

Au terme de la remise des prix, le Directeur Général de CORIS BANK INTERNTAIONAL MALI, Madame SIDIBE Aissata Koné a remercié les gagnants pour leur confiance, et les a assuré de la disponibilité de la Banque à toujours accompagner ses clients pour leur satisfaction totale.

A l’unanimité, les gagnants ont exprimé leur enthousiasme pour la réception des lots : le mot d’une gagnante : « Je suis très heureuse d’avoir reçu ce prix. J’ai l’habitude de voir les tombolas, mais je n’y croyais pas vraiment. Mais je me rends compte que la Banque est honnête et tient parole, ce qui me pousse à avoir davantage confiance car les Banques se ressemblent mais ne sont pas pareilles. Merci à CORIS BANK INTERNATIONAL MALI pour ce magnifique cadeau. Je serai votre porte-parole à l’avenir pour témoigner de ma confiance et exhorter les clients à venir dans votre Banque ».

La cérémonie a pris fin avec une photo de famille !

