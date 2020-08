Energie du Mali : Projet d’amélioration du secteur de l’électricité au Mali (PASEM) AVIS D’APPEL D’OFFRES N° /AON/PASEM/EDM-SA/ATD/ABT/FKB/2020

POUR L’ACQUISITION ET MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION DE CONTENU DE L’ENTREPRISE (SI – ECM) DANS LE CADRE DU PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI » (PASEM)

Financement : IDA

Numéro du crédit : IDA 6457-ML

Numéro du don : IDA D496-ML

Numéro d’identification du projet : P166796

Acquisition/Fourniture de véhicules spéciaux référence PPM ligne GO-REF-09

Acheteur : PASEM/EDM-SA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés numéro WB-P522538-04/20 paru dans le 24 Avril 2010 dans « Développent Business », sur le site de DG MARKET le 24 Avril 2020 et dans le quotidien L’ESSOR du 29 juin 2020.

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant équivalant à US$ 150 millions pour financer le PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE l’ELECTRICITE AU MALI (PASEM), et il a l’intention d’utiliser les fonds pour régler les paiements prévus au titre du Marché relatif à la fourniture et la mise en place d’un Système d’Information de Gestion de Contenu de l’Entreprise (SI – ECM) pour le compte du PASEM.

Le Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM) à travers l’Energie du Mali-SA (EDM-SA) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et mettre en place un Système d’Information de Gestion de Contenu de l’Entreprise (SI – ECM) à EDM-SA en lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres National (AON) tel que défini dans le « Règlement de passation des marchés des Emprunteurs-Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 : passation des marchés dans le cadre du Financement de Projets d’Investissement », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés ci-dessus indiqué.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables à partir de la date de publication du présent avis entre 8 heures et 16 heures (Heure de Bamako/Mali).

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le Dossier d’Appel d’offres des Services Autres que Services de Consultants pour les informations détaillées

Aucune marge de préférence nationale ne sera accordée dans le cadre de cet appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse ci-dessus contre paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ou d’un montant équivalent en toute autre monnaie librement convertible. Le paiement sera effectué par dépôt d’argent contre un bordereau de versement ou par virement bancaire en transmettant le code Swift dans le compte N° ML102 01001 057436503005 22 BMSMMLBA, ouvert à la BMS au nom du PASEM.

Tout soumissionnaire intéressé ayant versé les frais d’acquisition du DAO, peut le recevoir par voie électronique s’il le désire après transmission de l’accusé de versement dans le compte mentionné. En cas d’acheminement du DAO par la poste, les frais seront acquittés par le soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse unique ci-dessous au plus tard le mercredi 19 septembre 2020 à 10 heures précises (heure de Bamako/Mali). La soumission des offres par voie électronique est autorisée et est soumise aux exigences de date limite de transmission des offres. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires dans la Salle de réunion du siège de la Direction Générale de Energie du Mali SA Bâtiment DSI à l’adresse ci-dessous le mercredi 19 septembre 2020 à 10h30 minutes GMT heure de Bamako/Mali.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de : 8 500 000 (huit millions cinq cent mille) FCFA ; (ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible).

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :

L’adresse unique Consultation des DAO, Achat des DAO, dépôt des soumissions

Energie du Mali SA

Direction Générale

Square Patrice LUMUMBA,

Coordination UGP PASEM, Bâtiment DSI

BP 69

Téléphone : (00223) 20 70 42 56/66 74 69 60/66 78 30 48/66 74 37 69

E-mail : [email protected]

Bamako

République du Mali

L’adresse unique pour la séance d’ouverture des soumissions :

Energie du Mali SA

Direction Générale

Square Patrice LUMUMBA,

Salle de réunion de l’UGP PASEM, Bâtiment DSI

BP 6,

Téléphone : (00223) 20 70 42 56/66 74 69 60/66 78 30 48/66 74 37 69

E-mail : [email protected]

Bamako

République du Mali

Les offres envoyées par courrier électronique doivent nous parvenir sous une forme non modifiable. Pour les documents protégés par un mot de passe, le code d’accès doit être envoyé seulement à l’adresse email de la Coordinatrice du PASEM : [email protected] à la date et à l’heure d’ouverture des offres indiquées dans le présent Avis d’Appel d’Offres. Les dossiers, de taille supérieure à 6 Mo, pourront être envoyés par un service de téléchargement libre sur internet.

Bamako le

La Coordinatrice

Alimata Traoré DIABATE

